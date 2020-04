Elettra Lamborghini/ “Coronavirus? Ho amici che stanno morendo. Dovete stare a casa”

Elettra Lamborghini si scaglia contro chi continua ad andare in giro non rispettando le norme di sicurezza previste per gestire l’emergenza coronavirus. Il giorno successivo alla conferenza stampa con cui il Premier Giuseppe Conte ha prorogato il lockdown fino al 3 maggio, Elettra Lamborghini, attraverso il proprio profilo Instagram, rivolge un appello alle persone che la seguono esortandole e restare a casa per vincere la sfida contro il Covid 19. “Dovete stare a casa, lo capite? Anche se state bene e non pensate di avere il coronavirus” – scrive Elettra. “Stiamo continuando a salire con le persone infette, perchè? Perchè pensavate che vedendo calare le statistiche delle persone infette fosse già passato tutto? Ragazzi la situazione non è meno grave e non siamo assolutamente fuori pericolo. Io ho amici che stanno morendo, vi prego“, aggiunge la Lamborghini.

ELETTRA LAMBORGHINI SI SFOGA: “HO AMICI CHE STANNO MORENDO. NON POTETE ANDARE A CASA DI AMICI”

Elettra Lamborghini non ci sta. Consapevole di avere un grosso seguito di fan, l’ereditiera si scaglia contro chi continua a sminuire l’emergenza coronavirus. “Ho amici che stanno morendo. Gli amici non possono andare a casa di altri amici chiaro? Lo so che è difficile, lo è per tutti ma così non ne usciamo più. Io controllo le statistiche ogni mattina ed ero felice qualche giorno fa vedendo che stava migliorando invece adesso.. .”, aggiunge la Lamborghini che sta trascorrendo la quarantena con il fidanzato Afrojack. Un appello in piena regola quello di Elettra che, come molti altri personaggi famosi, esorta i propri followers a restare a casa, rinunciando alle proprie abitudini, per poter tornare il prima possibile alla normalità.





