Elettra Lamborghini “Covid vi ha trasformato in serpi”/ Sfogo Instagram contro haters

Elettra Lamborghini si è sfogata nelle scorse ore su Instagram, dopo che la stessa star è stata inondata di critiche. Tutta “colpa” di una visita della stessa cantante al parco di divertimento sul Lago di Garda, Gardaland, che secondo i suoi detrattori sarebbe avvenuta senza il rispetto delle normative anti-covid. I soliti leoni da tastiera l’hanno accusata di essere una irresponsabile, ma lei ha replicato senza troppi giri di parole: “Che nessuno si permetta di dire niente. Sto registrando un programma, ho avuto per tutto tempo la mascherina. A tutte le persone che lavorano nel programma hanno fatto il tampone e non ho fatto foto con nessun fan”. La Lamborghini ha inoltre ricordato che la prossima settimana si sposerà con la star/dj Afrojack, e di conseguenza ha sottolineato che vuole essere la più responsabile possibile visto che incontrerà diverse persone durante il grande evento. A riguardo è emersa l’indiscrezione secondo cui tutti gli invitati dovranno presentarsi con l’esito del test, per fare in mondo che la grande festa si celebri in assoluta sicurezza.

ELETTRA LAMBORGHINI E IL MATRIMONIO IMMINENTE

Inoltre, è stato chiesto a tutto lo staff di effettuare il tampone, e ovviamente anche la stessa Lamborghini ha già effettuato il test ed è risultata essere negativa. La Lamborghini ha poi concluso il proprio intervento in risposta alle critiche con amarezza: “Il coronavirus vi ha trasformato in delle serpi”. Elettra Lamborghini si sposerà insieme ad Afrojack sul lago di Como, nella giornata di domenica prossima, 6 settembre, e la stessa ha deciso anche di annullare numerose date in programma proprio per la questione sicurezza. La cantante di “Pem Pem” era stata subissata di critiche durante una sua ospitata al famoso locale di Gallipoli, Praja, in cui le misure anti-coronavirus non erano state palesemente rispettate, e di conseguenza, ha ben pensato di annullare tutto per dedicarsi solamente alle sue nozze.



