Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, La Isla/ La hit estiva tra spiagge e reggeaton

Anche la futura sposa Elettra Lamborghini e l’ugola d’oro Giusy Ferreri hanno risposto all’appello dei tormentoni estivi lanciando la loro hit, La Isla, e provando a scalare l’affollata classifica di questo inizio di estate fatta di mare, reggaeton e ritmi calienti. Le due hanno deciso di mettere insieme la loro verve, la loro sensualità e i fan per creare una vera e propria bomba destinata a cambiare il podio delle hit estive. “La Isla”, si chiama così il nuovo singolo che vede le due mettere insieme le forze con la supervisione, tra musica e parole, di Takagi e Ketra, Davide Petrella e Federica Abbate, i geni della musica pop italiana di questi ultimi anni. Alla base di tutto ci sono movenze sensuali, il reggaeton e i ritmi estivi a cui le due ci hanno ormai abituato e che adesso hanno mixato insieme.

ELETTRA LAMBORGHINI E GIUSY FERRERI INSIEME PER LA ISLA

Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri hanno puntato sul mare, sull’isola e sulla notte, per dare il via ad un tormentone estivo che mai come in questo periodo assume un sapore diverso, di libertà e di voglia di evasione all’insegna del girl power. Dall’altra parte, Giusy Ferreri ha invitato tutti a scaricare la canzone: “LA ISLA é FUORI ORA, correte a sentirlo Se state con noi quest’estate vi faremo cantare, lo giuro! “. La stessa Elettra Lamborghini ha lanciato il pezzo in coppia con Giusy Ferreri sui social al grido di: “3…2…1 ok l estate é ufficialmente iniziataaa! FUORI ORA LA ISLA feat @giusyferreriofficial 🏝😜 un’estate power girl!”





© RIPRODUZIONE RISERVATA