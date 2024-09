ELETTRA LAMBORGHINI NEL MIRINO DELLA FINANZA

Anche Elettra Lamborghini è finita sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza, che sta effettuando accertamenti sui profitti e le attività dei content creator digitali. In accordo con l’Agenzia delle Entrate, le Fiamme Gialle controllano tutto ciò che i personaggi famosi, tra artisti e influencer, pubblicano sui propri account social, soprattutto su Instagram e TikTok, visto che questa attività spesso è ricompensata dai brand. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la cantante bolognese avrebbe omesso una somma che supera di poco un milione di euro di ricavi in dichiarazione per quanto riguarda il 2021 e il 2022.

La somma ammonta precisamente a 1.075.373 euro ed è frutto della sua attività di influencer, stando all’ipotesi dei finanzieri. Nei giorni scorsi il primo nucleo operativo metropolitano bolognese della Finanza ha terminato un controllo fiscale nei confronti della ditta individuale di Elettra Lamborghini e ha contestato la somma, poi è scattata la denuncia in procura per il reato tributario di dichiarazione infedele.

COSA SUCCEDE DOPO LA VERIFICA FISCALE

La denuncia in procura scatta automaticamente quando si superano le soglie penali previste dalla legge in materia di omesse dichiarazioni, ma comunque Elettra Lamborghini, i suoi legali e i commercialisti avranno la possibilità di produrre eventualmente documenti che dimostrino che le dichiarazioni effettuate sono corrette o di regolarizzare la posizione.

La verifica fiscale è legata a precedenti controlli nei confronti della società Deseos ent. srl, lanciata cinque anni fa dall’artista: ha sede ad Argelato, si occupa di concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale, con un fatturato da mezzo milione di euro e non ha alcun dipendente.

Per le Fiamme Gialle non è altro che una “scatola vuota“, una società creata per raccogliere parte dei soldi legati alla sua attività di influencer, per cui potrebbe trattarsi di un caso di interposizione fittizia. Terminata la verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate si rivolgerà all’artista per contestarle sanzioni e tasse. Il procedimento, comunque, si può estinguere pagando quanto dovuto, come accaduto per altri personaggi famosi.