La notizia dell’omessa dichiarazione di un milione di euro emersa in seguito alle verifiche della Guarda di Finanza ha spiazzato Elettra Lamborghini, che ha deciso di intervenire con un post sui social. Oltre a definirsi «molto sorpresa», la cantante garantisce che lei e la società che fa capo a lei hanno «sempre fatturato e dichiarato annualmente». Nella sua replica, l’artista e influencer precisa di essere a conoscenza del fatto che «le verifiche fiscali sono abituali», aggiungendo che il commercialista che la segue «ne è ovviamente sempre al corrente».

Comunque, la Lamborghini ha tempo per fornire eventuale documentazione a dimostrazione che le dichiarazioni sono state regolari. Diversa la reazione a tale notizia da parte del Codacons, comunque simile a quella avuta nei mesi scorsi quando si seppe degli accertamenti nei confronti di altri influencer. Per l’associazione dei consumatori il mondo dei content creator è una giungla digitale, quindi ritiene che siano necessari degli interventi decisi.

ELETTRA LAMBORGHINI ALL’ATTACCO DOPO LA SMENTITA

Elettra Lamborghini ha poi affrontato nuovamente la questione nelle scorse ore con una nuova storia su Instagram in cui è partita dalla premessa che non intende parlare più della questione e che non se ne sentirà più parlare, «perché non corrisponde assolutamente a verità».

Pur essendo «abituata e consapevole» che «faccia parte del gioco» diffondere «mille contenuti non veritieri che appaiono in internet» sul suo conto, ci tiene a precisare nuovamente la sua versione, «visto che i giornali riportano solo le testate che a loro fanno comodo e non hanno riportato la mia smentita di ieri».

Dunque, ha ribadito che ciò che è stato scritto «è assolutamente infondato» e che dichiara tutti i suoi incassi. «Ho pagato tutte le tasse, così come la mia società», ha concluso Elettra Lamborghini, nella speranza di aver messo così un punto definitivo sulla questione, almeno a livello mediatico.