Elettra Lamborghini è incinta?/ Foto, “Ciao da noi tre” e fan in delirio ma…

Elettra Lamborghini è da alcuni giorni al centro del gossip. La cantante, che pochi mesi fa abbiamo visto anche nel ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, tra meno di due mesi festeggerà il primo anniversario di matrimonio col marito Afrojack e le indiscrezioni parlano di bebè in arrivo per la coppia. Secondo alcuni rumor, la cantante sarebbe già in dolce attesa e attenderebbe il momento migliore per annunciarlo. Ad alimentare questo gossip, pochi giorni fa, una foto postata da Elettra nella bellissima Mykonos e commentata dalla Lamborghini con un “Ciao da noi 3”. Parole che qualcuno ha immaginato potessero annunciare proprio la gravidanza, una possibilità che va però subito scartata. In primis perché Elettra è da sola (quindi, al massimo, sarebbe stato in quel caso ‘Ciao da noi 2’), e inoltre perché alla fine della didascalia ci sono le emoticon di due meloni. Insomma, l’ironica Elettra ha solo voluto evidenziare la presenza nella foto del suo décolleté.

Elettra Lamborghini, bebè in arrivo? Per ora no…

Insomma Elettra Lamborghini non è incinta o, meglio, non è ciò che la cantante voleva annunciare con la foto postata su Instagram, palesemente ironica. Questo però non spegne del tutto le voci di un bebè in arrivo per la coppia, convolata a nozze il 26 settembre 2020 sul lago di Como, con tre cambi d’abito per la sposa e balli fino all’alba. Chissà che l’annuncio della gravidanza non arrivi proprio nei prossimi mesi, per ora la Lamborghini mostra un addome perfettamente piatto con tanto di addominali in vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

