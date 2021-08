Elettra Lamborghini/ È incinta? Non si placano i rumors…

Questa sera, martedì 31 agosto, in occasione di “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2021” all’Arena di Verona sarà decretato il tormentone musicale dell’estate 2021. Sul palco ci sarà anche Elettra Lamborghini che ha infiammato i mesi estivi con la sua “Pistolero”: “Cantarlo mi fa sentire come quando uscì “Pem pem” e fu un successo. Mi dà gioia, con questo reggaeton così allegro. Il mio obiettivo è far stare bene chi ascolta la mia musica. E far ballare tutti”, ha ammesso la cantante a Tv Sorrisi e Canzoni. Nel corso degli anni Elettra Lamborghini si è affermata come una delle artiste di maggior successo grazie a brani come “Pem Pem” del 2018 (che è stato certificato con due dischi di platino) e “Musica (E il resto scompare)”, presentato al Festival di Sanremo 2020 (con cui si è classificata 21esima).

Lo scorso 26 settembre Elettra Lamborghini ha sposato il dj olandese AfroJack, pseudonimo di Nick van de Wall, sul lago di Como. I due hanno trascorso insieme le vacanze tra Mykonos e Ibiza, come testimoniato da alcuni scatti di coppia sui rispettivi profili social. Tra meno di un mese festeggeranno il loro primo anniversario di nozze. La cantante spera di poter festeggiare in vacanza, con i telefoni staccati. A inizio agosto si è parlato a lungo di un bebè in arrivo per Elettra Lamborghini e il marito AfroJack. La cantante ha infatti pubblicato sui social un selfie in bikini, sullo sfondo il mare Egeo, accompagnato dalla didascalia: “Ciao da noi tre“, seguita dalle emoticon di due meloni. Cicogna in arrivo o solo un riferimento ironico al seno della Lamborghini?

