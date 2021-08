Elettra Lamborghini/ “Pistolero? Lo spagnolo è la mia prima lingua”

Elettra Lamborghini tra i protagonisti di Battiti Live, la kermesse canora dell’estate italiana condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri su Italia 1. La ricca ereditiera, dopo l’esperienza come opinionista a L’Isola dei Famosi, è tornata alla musica con “Pistolero”, super hit dell’estate 2021 da milioni di ascolti su Spotify. Un grandissimo successo di cui la cantante ed influencer è davvero entusiasta. “Vedo che piace molto non solo a me, ma anche agli altri. Cantarlo mi fa sentire come quando uscì “Pem pem” e fu un successo. Mi dà gioia, con questo reggaeton così allegro” – ha dichiarato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.

Il video che accompagna il brano la vede vestire i banni di una cowgirl e ha anticipato l’EP dal titolo “Twerking beach”, un disco con cinque brani freschi e frizzanti pensati appositamente per l’estate. “Non mi sembrava il momento di far uscire un disco, ma poi mi sono ricreduta: sentendo le basi, ho capito subito che sarebbe venuto una bomba e ho lavorato ai quattro pezzi senza sosta!” – ha detto la cantante parlando proprio del progetto discografico.

Elettra Lamborghini dopo Pistolero: “Bachata senza sosta mi rappresenta molto”

Non c’è solo Pistolero per Elettra Lamborghini. La cantante, parlando proprio dell’ultimo EP “Twerking beach”, ha confessato quali sono i brani a cui è più legata. In particolare c’è “Bachata senza sosta” in cui canta “Io voglio furore”, un termine che la rappresenta molto: “furore come ogni altra parola legata all’energia, esprime una parte importante di me”. Nel brano “Aspetta e spera”, invece, parla di una ragazza cattiva, ma dotata di grande schiettezza: “è un brano che ha un mix di sonorità che mi riportano a Miami, in Florida, città che adoro”.

A chiudere il disco “Ultimo beso”, brano cantato in lingua spagnola, una lingua che ama particolarmente. “Lo spagnolo è la mia “prima” lingua: io penso e sogno in spagnolo. Ha presente, nel testo, quando dico: “Tu cercavi un’altra lokita”? Ecco, quel “lokita” all’inizio doveva essere “lolita”. Ma Lolita è il nome della mia cavalla che non c’è più, poverina. Quindi l’ho cambiato ed è venuto fuori un pezzo romantico” – ha sottolineato la Lamborghini che da pochissimi mesi si è anche sposata con il compagno Dj Afrojack.



