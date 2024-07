Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Afrojack ed Elettra Lamborghini. La cantante di “Caramello” è felicemente innamorata e sposata da diversi anni con il marito Afrojack, un dj e producer musicale di fama internazionale. Basti pensare che il dj, al secolo Nick van de Wall, è talmente famoso e conosciuto da aver avuto la possibilità di posare la sua impronta sulla prestigiosa Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Ma come si sono conosciuti Elettra Lamborghini e il marito? Tutto è nato per caso in uno studio di registrazione stando a quanto raccontato dalla cantante ospite di Mara Venier a Domenica In: “ci siamo conosciuti ad un festival. Io avevo solo una canzone da cantare e me ne stavo per andare, ma me l’hanno presentato. Poi mi scrisse su Instagram e mi invitò in studio. Non abbiamo però mai parlato di musica, poi ci siamo innamorati”.

Non solo, Elettra ha anche rivelato su come è nato il sentimento tra lei e il marito: “guardavamo le foglie di un albero, e non so che stregoneria sia successa, ma ci siamo innamorati, forse ci venivano in mente i cartoni della Disney. Poi io sono super timidina, e gli dissi che se avesse provato a baciarmi me ne sarei andata, ma fu diverso. Dopo che l’ho conosciuto io non vedo più nessun altro”.

Chi è Afrojack, il marito di Elettra Lamborghini?

Ma chi è Afrojack, il marito di Elettra Lamborghini? Classe 1987, Nick van de Wall è nato il 9 settembre in una piccola località dell’Olanda, anche se è originario del Suriname. La musica è entrata sin da subito nella sua vita, visto che a soli 11 anni anni ha iniziato ad avvicinarsi alla musica elettronica per poi entrare qualche anno dopo nell’olimpo dei migliori dj al mondo. Dall’inizio della sua carriera ad oggi ha collaborato e lavorato con mostri sacri della musica dance: da David Guetta a Fedde Le Grand.

Tra i suoi più grandi successi segnaliamo il singolo “Take Over Control” in cui ha collaborato con Eva Simons conquistando le classifiche internazionali.