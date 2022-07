Elettra Lamborghini e Lola Indigo, look con slip in vista al Tim Summer Hits 2022/ Il web: “Che moda è?”

Elettra Lamborghini e Lola Indigo, look con slip in vista al Tim Summer Hits 2022

Da Chiara Ferragni a Elodie, da Elettra Lamborghini a Lola Indigo, sui social come sul palco c’è un ritorno che sta facendo discutere il popolo del web: quello dell’outfit con slip in vista. Si sa che la moda, come l’amore, fa dei giri immensi e poi ritorna, ed è il caso anche della tendenza degli slip che fuoriescono dai pantaloni o dalle gonne, look che hanno sfoggiato le due cantanti Elettra Lamborghini e Lola Indigo sul palco del Tim Summer Hits 2022 in occasione della seconda puntata da piazza del Popolo a Roma.

Gonna nera che si ferma all’altezza del lato B e lo lascia per metà scoperto è il look di Elettra; Pantaloni di pelle rosa e neri per la Indigo e, anche per lei, slip che fuoriesce.

Elettra Lamborghini e Lola Indigo, il look con slip in vista non piace al web

Non mancano le reazioni del popolo del web di fronte al look delle due cantanti sul palco del Tim Summer Hits 2022. C’è chi, amareggiato, fa notare rassegnato che “Questa ormai è la moda di questa estate”. C’è chi però risponde “Ma che moda è?” e chi fa notare che il look delle due “È orribile!” Insomma, ben poco successo al momento per il ritorno dgli slip in vista, anche se a portarla è la Lamborghini.

