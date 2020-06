Elettra Lamborghini “Ho un’infezione ai reni”/ Rivelazione choc sui social ma…

Pubblicità

Se fino a qualche giorno fa abbiamo parlato di Elettra Lamborghini perché sui social l’abbiamo vista a spasso con Enzo Miccio pronta a cercare e trovare la location delle sue nozze con Afrojack, oggi torniamo a parlarne per una rivelazione choc arrivata via social e che ha sconvolto i suoi fan. Mentre tutti la credevano pronta a felice come tutte le spose alle prese con i preparativi del suo matrimonio, lei in realtà stava soffrendo per un’infezione ai reni che ha annunciato proprio nelle sue ultime storie parlando della sua cavalcata. Secondo quanto ha rivelato la ricca ereditiera sembra proprio che per via di questa infezione, di cui non ha spiegato origini e sintomi, abbia dovuto mettere da parte quello che è il suo grande amore per l’equitazione. In particolare, ha scritto: “Outfit decisamente non da equitazione. In teoria non avrei dovuto montare, ho un’infezione ai reni“.

ELETTRA LAMBORGHINI ALLE PRESE CON UN’INFEZIONE AI RENI

La didascalia ha accompagnato una foto in cui appare un po’ provata ma felice e con un bel pollice all’insù a significare che tutto è andato e andrà bene. Elettra Lamborghini non ha risposto ai fan preoccupati che hanno chiesto notizie e informazioni sul suo stato di salute ma si è limitata a postare alcune foto in cui appare in gran forma ma poi rivela… “mi è spuntato un brufolo, sono in pre-ciclo ma mi vedo fika lo stesso”. A quanto pare l’infezione non le da problemi perché continua ad andare in giro, divertirsi e anche mangiare (a vedere le sue ultime storie), sarà solo un momento in cui dovrà riguardarsi un po’ e tutto tornerà come prima, almeno lo speriamo per lei visto che l’equitazione è sempre al centro dei suoi pensieri.



