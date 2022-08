Elettra Lamborghini/ “Jessica Selassié? È una bella topa”, il periodo di Riccanza

Jessica Selassié: l’esperienza di Riccanza

Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, nel 2017 ha partecipato alla seconda edizione di “Riccanza”, programma di MTV. “Prima abitavo con mio fratello e invece adesso ho un appartamento a piazza di Spagna. Mi mantengono i miei genitori e spendo 100mila euro al mese più o meno… i mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò, molto più comodo l’autista”, aveva dichiarato la principessa etiope durante il programma. In una recente intervista a Chi, Jessica è tornata a parlare della sua esperienza a “Riccanza”: “Il mio personaggio a Riccanza? Ha detto bene: personaggio. Ero più giovane, era il format che richiedeva quella scrittura. Io ci sono stata, mi sono divertita, ma oggi, guardandomi indietro, so perfettamente che il tempo di sciabolare champagne in discoteca è finito”.

Nel cast della seconda edizione di “Riccanza” c’erano anche Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, già protagonisti della prima edizione. Nelle ultime ore su Twitter è comparso un video di Elettra e Jessica ai tempi di “Riccanza”. Nella breve clip si vedono le due ragazze a bordo di un motoscafo sul Canal Grande di Venezia. Poi la cantante si lascia andare a qualche commento sulla principessa: “Jessica è una ragazza molto tranquilla per quello che la conosco io ed è molto carina… anche una bella topa!”. Jessica Selassié è sicuramente rimasta molto legata a Tommaso Zorzi, come ha raccontato l’influencer milanese durante una puntata del GF Vip 6: “Le conosco perché in realtà tempo fa cercavo casa a Roma per fare poi un programma televisivo e loro mi hanno ospitato un mese a casa loro. Sono stato un mese a palazzo!”, aveva detto rispondendo a una domanda di Alfonso Signorini sul suo rapporto con le tre sorelle.

Jess che veniva definita una topa già nel lontano 2018 da Elettra 🥰 (vi prego la bellezza della nostra JJ🫠) #jessyselassie #jeru pic.twitter.com/oXxUEVw1FJ — una pesci che piangisce (@panevinoeansia) August 3, 2022

