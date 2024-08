Elettra Lamborghini, la preoccupazione dei fan dopo il malore improvviso

Come sta Elettra Lamborghini? Se lo chiedono i tanti fan appassionati alla vita della ricca ereditiera, che in queste ore ha fatto preoccupare tutte le persone che la amano e le vogliono bene. Tramite il suo profilo social, nella serata di giovedì, aveva infatti annunciato di dover annullare la tappa di Prato a causa di un malore improvviso. Da lì sono cominciate le preoccupazioni dei fan e degli utenti, che hanno iniziato a tempestare di domande la showgirl. Soltanto nelle scorse ore, Elettra, ha fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute, aggiornando i fan e scartando l’ipotesi labirintite, a cui si era pensato in un primissimo momento.

Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ Lei: "ci siamo innamorati immaginando i cartoni della Disney"

“Mi è stata fatta una puntura ma non ho la labirintite ma una vertigine parossistica posizionale. Sono tutto il giorno a letto”, ha detto amareggiata Elettra. I fan, ovviamente, non hanno perso occasione per manifestare la propria vicinanza e il proprio supporto alla cantante.

Come sta Elettra Lamborghini dopo il malore? La regina del twerk pronta a tornare in pista: “Ho fatto il massimo”

La Lamborghini, infatti, deve fare i conti con una insidiosa complicazione agli otoliti delle orecchie che provoca episodi di vertigine. Ma adesso come sta la cantante? Sembrerebbe meglio, al di là della stanchezza generale e dell’umore non proprio alto di Elettra. Magari riprenderà entusiasmo partecipando all’appuntamento di Rieti, in programma questa sera, come confermato dalla Lamborghini sui social.

Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ La ricca ereditiera: "All'inizio gli ho fatto capire una cosa..."

“Ho fatto il massimo per riposarmi e anche se sono ancora traballante, mi dispiace perdere la penultima data del tour. Non farò movimenti pazzi con la testa, perché non posso, ma ci divertiremo comunque”, ha garantito. Dunque la showgirl bolognese è pronta al bagno di folla coi fan?