Elettra Lamborghini, lite furiosa con un concorrente a Italia’s Got Talent/ “Mi stava per tagliare il naso!”

Elettra Lamborghini svela di aver avuto una lite con uno dei concorrenti di Italia’s Got Talent 2023

La prima esperienza a Italia’s Got Talent per la nuova giurata Elettra Lamborghini non è stata priva di intoppi. A raccontarlo è stata proprio la cantante nel corso dell’intervista rilasciata a DavideMaggio.it. A Elettra è stato infatti chiesto se ci sia stato nel corso delle registrazioni dello show qualche screzio tra lei e uno dei concorrenti; la cantante, dopo averci riflettuto, ha raccontato un episodio in particolare.

“Mi pare fosse una coppia in bicicletta, – ha spiegato Elettra – io ho notato molti errori e ho voluto farlo presente anche se magari a casa verranno tagliati.” E ha aggiunto: “In un’esibizione di 3 minuti il cameraman potrebbe non aver fatto la ripresa di quando la ruota quasi mi tocca il naso. Io quello, visto che mi stava per tagliare il naso, l’ho notato di più. E lo screzio c’è stato perché gliel’ho fatto notare mentre lui voleva fare il fenomeno. Si sarebbe dovuto preparare di più. Siamo ad Italia’s got talent, mi aspetto i migliori talenti.”

Scontro a parte, Elettra Lamborghini ha parlato di questa a Italia’s Got Talent come una bellissima esperienza: “Mi sono divertita moltissimo, ho pianto pure molto. Sicuramente preferisco dire un ‘no’ con il sorriso e motivandolo più che coltivare false speranze”. Ricordiamo che, oltre a lei, saranno i giurati di questa nuova edizione dello show anche Frank Matano, Mara Maionchi, Khaby Lame. Aurora Leone e Fru dei The Jackal sono invece i nuovi conduttori di Italia’s Got Talent, che arriva su Disney+ venerdì 1 settembre.

