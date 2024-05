Elettra Lamborghini, malore in auto: come sta?/ “Me la sono vista brutta”: ecco cos’è successo

Elettra Lamborghini e il malore in auto

L’agenda di Elettra Lamborghini è ricca di impegni e, spesso, l’artista è costretta a muoversi in auto. Una scelta che, purtroppo, le ha provocato un malessere come ha raccontato lei stessa. Sempre molto attiva sui social, la Lamborghini condivide tante cose con i followers a cui ha raccontato di non essere stata bene e di aver vissuto un brutto momento. A causare il malessere di Elettra è stato il mal d’auto di cui la cantante soffre e che peggiora anno dopo anno.

Nonostante tutte le accortezze per ridurre la nausea e il rischio di vomitare, la Lamborghini ha affrontato un viaggio particolare che le ha provocato un malore. “Me la sono vista brutta”, è stato il commento di Elettra dopo essersi ripresa.

Elettra Lamborghini racconta il malore

«Non io che più passano gli anni più soffro la macchina e devo concentrarmi per evitare di vomitare – ha spiegato Elettra Lamborghini nelle sue Instagram stories -. Sono a quel livello dove mi fanno schifo le liquirizie ma per evitare la nausea ne mangio una. Me la sono vista brutta ecco».

La Lamborghini, poi, ha parlato del suo nuovo progetto: «Vi ho detto che avevo due progetti – ha spiegato Elettra nelle sue Instagram stories -. Il primo è quello della clinica e l’altro è questo progetto che sto scattando oggi». Elettra, dunque, è super concentrata sul suo progetto.











