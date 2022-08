Elettra Lamborghini “Mi hanno inc*lata su Amazon”/ “Pagato Dyson Airwrap il doppio ma è tarocco”: l’appello

Elettra Lamborghini truffata? L’appello su Instagram

Piccola disavventura per Elettra Lamborghini che nelle ultime ore ha pubblicato una serie di stories su Instagram che hanno attirato l’attenzione dei follower. La cantante ha infatti raccontato un problema sorto dopo l’acquisto del Dyson Airwrap, noto prodotto del marchio dedicato all’acconciatura dei capelli. Si tratta di un prodotto molto amato dal pubblico femminile e, infatti, sempre più diffuso. Anche Elettra Lamborghini ha dunque deciso di acquistarlo ma, non trovandolo nei negozi, si è rivolta ad Amazon. Peccato che, a suo dire, sarebbe incappata in una truffa.

“L’ho comprato al doppio del prezzo. – ha spiegato la Lamborghini – Quando è arrivato lo scatolo tutto a posto però poi mi è venuto il dubbio… L’unica cosa che riesco a fare è il ciuffo… Secondo me mi hanno fregata e mi hanno rifilato un doppione.”

Elettra Lamborghini lancia l’appello a Dyson: “Mandatemelo, lo pago!”

Elettra Lamborghini prova allora a fare la piega ma senza riuscirci. Questa, infatti, dura pochi secondi prima di lasciare i capelli nuovamente in disordine. Arrabbiata, la cantante spiega: “Ho comprato una ciofeca, ma adesso come faccio a chiedere il rimborso perché l’ho comprato tre mesi fa su Amazon e ho anche visto che il rivenditore è scomparso!” Convinta, insomma, di essere incappata in una truffa, Elettra lancia infine un appello all’azienda produttrice del prodotto: “Cary Dyson, se dovesse essere tarocco, mandatevelo che ve lo pago, basta che me lo mandate, vi prego!” Vedremo se l’azienda replicherà alla richiesta della Lamborghini.

