Elettra Lamborghini, problemi di ‘depilazione’ in quarantena/ Video: “Giorno 50 così”

Una delle vere star di questa quarantena è sicuramente Elettra Lamborghini. Già amatissima per la sua spontaneità e schiettezza, la nota cantante ed ereditiera ha mostrato a tutti altri suoi lati che molto sono piaciuti al popolo del web. Ironia, simpatia senza mai perdere la sua sensualità, Elettra in queste settimane ha postato molti video sul suo profilo Instagram in cui ha mostrato la sua quarantena e un modo tutto particolare di affrontarla. Proprio nelle ultime ore è tornata a stupire e divertire i suoi fan con un video che la vede in costume bianco e con lato B ben in vista. Al contrario di ciò che si pensa ad una prima occhiata, la Lamborghini non si prepara a fare uno dei suoi noti twerk ma eccola invece girarsi d’improvviso e mostrarsi al pubblico con una parrucca sotto al body, alludendo alla situazione femminile durante la chiusura forzata dei centri estetici.

Elettra Lamborghini fa impazzire i fan col nuovo video: la depilazione e…

Elettra Lamborghini si fa portavoce dei problemi tutti femminili di questo periodo di quarantena forzata e ironizza sui “problemi di depilazione” dovuti alla chiusura dei centri estetici. Il video è esilarante e non manca l’ironia e la sensualità tipica di Elettra che ha ricevuto poi dai suoi follower centinaia di commenti positivi. “Sei un mitoo, mi fai morire dalle risate!”, ha scritto allora un fan; mentre c’è chi ha ironizzato sulla parrucca “Prima del video, Valore della parrucca 50euro…. valore attuale inestimabile”; e ancora chi ne ammira la bellezza “Anche così rimani bellissima Elettra!”. Anche in questa occasione, la Lamborghini insomma ha fatto centro!

