Elettra Lamborghini scatenata sul web/ Foto: “Sto a magnà come una vacca da monta!”

Elettra Lamborghini scatenata, anche sui social! La nota ereditiera e cantante torna a stupire i suoi fan grazie all’ultimo post pubblicato su Instagram. Si tratta di una foto in posa, accompagnata da una didascalia particolarmente ironica, che ha scatenato poi i commenti dei fan. Nello scatto Elettra sorride e fa gli occhioni dolci, e accanto poi scrive: “Volevo postare qualcosa per mantenermi attiva sui social ma sto a magná come na vacca da monta per cui ho pensato di postare questa mia vecchia foto dove mi vedo particolarmente sexy e porkah”. Il post ha divertito i fan, alcuni dei quali si sono complimentati per la sua bellezza ma anche per la sua autoironia. “Ma come si fa a non amarti? Sei fantastica Elettra, sempre e comunque!” ha scritto uno dei tanti fan della cantante.

Elettra Lamborghini e la quarantena: lo sfogo sul web

Proprio pochi giorni fa, Elettra Lamborghini aveva lanciato un messaggio ai fan parlando della quarantena imposta dal Coronavirus e della necessità di rimanere a casa in questi giorni. Abbastanza infastidita, la cantante si è riversata sul web, scrivendo: “Dovete stare a casa… lo capite?! Anche se state bene e se pensate di non avere il coronavirus. Non siamo assolutamente fuori pericolo! Io ho amici che stanno morendo. Gli amici non possono andare a casa di altri amici chiaro? – ha continuato – Lo so che è difficile, lo è per tutti ma così non ne usciamo più. Io controllo le statistiche ogni mattina ed ero felice qualche giorno fa vedendo che stava migliorando invece adesso”.





