Elettra Lamborghini troppo magra dopo la dieta?/ Lei sbotta: “Leggo delle st***zate online…”

Elettra Lamborghini, come ogni estate, è tra i protagonisti della musica italiana. Attualmente impegnata con l’Elettraton Tour 2023, la cantante sta cercando di ritagliarsi anche del tempo per rilassarsi al mare. In vista del tour, Elettra ha deciso di seguire una dieta per arrivare sul palco in perfetta forma. Il nuovo fisico della Lamborghini ha scatenato i commenti non solo dei fan che si sono congratulati con lei, ma anche degli haters. Qualcuno, infatti, l’ha accusato di essersi sottoposta a presunti interventi di chirurgia estetica. Accuse a cui Elettra ha deciso di rispondere.

Attraverso la pubblicazione di alcune foto tra le storie di Instagram in cui indossa il bikini, Elettra Lamborghini risponde agli haters spiegando di aver seguito una dieta specifica e di aver raggiunto la forma attuale in sei mesi.

Le parole di Elettra Lamborghini

“Comunque per la vostra info visto che leggo delle st***zate online (dove dicono che ho fatto diete miracolose di 2 settimane e 5 pasti e ste ca**ate qua), sono mesi, almeno 6 mesi, in cui è avvenuto il mio cambiamento, graduale”, ha scritto su Instagram Elettra Lamborghini. “Nessuna magia nessuna lipo (anche perché per voi ignoranti che non sapete, la lipo toglie il grasso solo localizzato, non succhia via il grasso ovunque e non fa dimagrire altrimenti avremmo trovato una cura all’obesità (ma siete ignoranti quindi non lo sapete)) nessuna st***zata”, ha aggiunto.

Poi ha concluso così: “Ripeto, ho semplicemente chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata. Piu di una volta al giorno. Nessuna scusa anche la sera tardi piuttosto non uscivo o mi svegliavo prestissimo. Ho sudato si?! Si tanto! Avrei voluto magnarme na torta?! Si più di una volta!!”, ha puntualizzando di aver scelto di essere in forma sia per la salute che per poter affrontare tranquillamente i suoi live.

