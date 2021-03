Elettra Lamborghini “Un’anima mi ha invasa”/Choc: “Ecco come ho preso il Coronavirus”

E alla fine Elettra Lamborghini ha svelato il mistero: è positiva al Coronavirus. Dopo aver annunciato la sua quarantena via social mostrandosi (ugualmente sexy) pronta a passare il tempo a cucinare e ad aprire i regali delle nozze ancora rimasti da scartare, ecco che la bella ereditiera ha deciso di mettersi comoda, prendere il telefono in mano, e fare un racconto choc in cui spiega i momenti che hanno preceduto la scoperta di aver presto il Coronavirus, cosa impossibile per lei che era attenta e sempre tamponata (almeno secondo il suo racconto). Direttamente dal suo letto, in cui appare solo con una coperta e poco altro addosso, Elettra Lamborghini ricorda: “Quel giorno sono andata sui Colli a fare una passeggiata con le mie sorelle, sentivo i polmoni più di vita, di aria, il pomeriggio, caz*o sento come un’anima che mi entra dentro inizio a tossire come una matta, pensavo mi fosse andata di traverso la saliva, ho fatto il test ed era negativo, poi gli ho chiesto di rifarlo”.

Elettra Lamborghini “Un’anima mi ha invasa”, il racconto choc sui social

Il racconto choc di Elettra Lamborghini poi continua: “Era come se mi fosse entrato dentro un animale, ho chiesto trivellatemi il naso.. a quel punto il test sembrava leggermente positivo, ho pianto tutto il giorno, vai in depressione per un giorno e poi la gente cattiva, ha detto cose cattive e brutte su di me come se avessi la peste”. Il drammatico racconto ha poi lasciato spazio al suo rammarico per non poter prendere parte alle prime puntate dell’Isola dei Famosi e poi al sospiro di sollievo perché le persone con cui è entrata in contatto non sono positive, almeno per il momento.



