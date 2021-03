Elettra Lamborghini salta l’Isola per quarantena/ Tommaso Zorzi e quel retroscena…

I riflettori si accendono nuovamente su Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5 e tutto perché un colpo di scena potrebbe confermare il nostro retroscena di ieri sull’Isola dei Famosi 2021. Proprio qualche ora fa abbiamo lanciato i rumors che riguardano la partecipazione dell’influencer alla nuova edizione del programma in veste di opinionista e, in particolare, di “terzo” commentatore al fianco delle già annunciate e confermate Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, ma ecco arrivare un altro colpo di scena. Il giovane potrebbe essere ancora più incentivato dalla possibilità che si tratti solo di una breve sostituzione in attesa che Elettra Lamborghini termini la sua quarantena? Certamente, prima della messa in onda della prima puntata dell’Isola dei Famosi, si avranno notizie più precise sul sostituto temporaneo di Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini in quarantena, Tommaso Zorzi al suo posto all’Isola dei Famosi?

Elettra Lamborghini è stata scelta, insieme a Iva Zanicchi, come opinionista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che prenderà il via lunedì 15 marzo su Canale 5. Ma sembra che la cantante non potrà presenziare alla prima puntata (o forse di più) del reality show causa Covid visto che dovrà osservare un periodo di quarantena (come lei stessa mostra e rivela nelle sue ultime Storie) e non si capisce bene se perché sia entrata in contatto con un positivo o meno. Per il momento, la Lamborghini non ha rilasciato alcun commento ufficiale se non nelle sue ultime storie dove gioca un po’ sulla questione della quarantena mostrando mascherine ovunque. Elettra ironizza anche sulla sua quarantena. Ma chi prenderà il posto di Elettra Lamborghini nello studio di Canale 5 al fianco di Iva Zanicchi? È difficile immaginare che l’Isola dei Famosi inizi con una sola opinionista. Mediaset cercherà un sostituto?



