Elezione Von der Leyen Presidente Commissione Ue/ Risultato voto in bilico, oggi…

È atteso per le ore 18 il voto segreto in Parlamento Europeo a Strasburgo per l’elezione del nuovo Presidente della Commissione Ue: si tratta dell’investitura ufficiale di Ursula Von der Leyen a n.1 d’Europa dopo i 5 anni di Juncker alla guida della più alta carica europea, ma sebbene l’accordo sulle nomine Ue sia giunto dopo settimane di fatica proprio negli scorsi giorni, è già tutto di nuovo in bilico e potrebbero esserci sorprese dell’ultima ora nel voto di questo pomeriggio. La Ministro della Giustizia del Governo Merkel, di nomina Ppe, è stata designata a succedere a Juncker ma la maggioranza che si pensava potesse avere in Parlamento (Ppe, S&D, Verdi, Liberali e Macron) non è per nulla scontata. Prima di Verdi e poi anche i socialisti si sono spaccati al loro interno, del tutto indecisi se appoggiare la nomina voluta da Merkel e Macron o ribaltare di nuovo tutto e mettere in minoranza la Von der Leyen riaprendo clamorosamente i termini per una leadership tutt’altro che designata. Ieri è saltato all’ultimo l’incontro con il gruppo dei sovranisti di Identità e Democrazia (ovvero Lega e Lepen) perché i socialisti non hanno accettato che la possibile nuova Presidente della Commissione Ue scendesse a patti con i sovranisti dopo il presunto scandalo sui fondi della Russia alla Lega di Salvini.

COME SI ELEGGE IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE

Si punta allora ad ottenere la maggioranza “europeista” ma i numeri sono tutt’altro che “semplici”: sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti, cioè 374 sui 747 eurodeputati in carica, «indipendentemente dal numero dei presenti» ha precisato Duch, portavoce della Commissione Ue, nel presentare il voto di oggi a Strasburgo. In mattinata Ursula von den Leyen presenterà in emiciclo il proprio programma; seguiranno gli interventi dei leader dei gruppi politici a cui la candidata risponderà e quindi singoli eurodeputati potranno intervenire. A quel punto la designata Presidente dovrà replicare entro le 12.30, prima che i gruppi politici si riuniscano per decidere se sostenere o meno la sua nomina: voto sarà a scrutinio segreto il che rischia di essere un autentico boomerang essendo S&D, Verdi e anche liberali (e non è che il Ppe sia molto più stabile, ndr) assai divisi al loro interno sull’elezione della Von der Leyen. I socialisti si sono adirati per i possibili contatti tra la politica tedesca e la Lega col Ministro Fontana e qualcosa potrebbe essere cambiato ulteriormente negli scenari della maggioranza che dovrà appoggiare oggi pomeriggio (e per tutti i 5 anni prossimi) Ursula Von der Leyen: secondo l’Agi, «Se a ridosso della decisione dell’aula Ursula von der Leyen dovesse capire che una maggioranza compatta non c’è potrebbe anche chiedere un rinvio a settembre. Tuttavia, se anche una parte di socialisti e liberali dovessero rifiutare di votarla, il pacchetto di nomine non sarà riaperto e l’Europarlamento riavrà comunque un esponente dei Popolari come candidato alla successione di Jean-Claude Juncker».

