Fondi Russia a Lega, Savoini alla cena con Putin/ “Invito da consigliere di Salvini”

Lo abbiamo scritto e lo sapevamo già dai primi sviluppi della complicata vicenda dei presunti fondi dalla Russia alla Lega di Matteo Salvini: l’inchiesta si preannuncia lunga, con molta parte della stampa schierata nel dimostrare gli illeciti del Carroccio e il “tradimento” del sovranismo e con i magistrati che giustamente compiono il lavoro di indagini per comprendere cosa sia davvero successo in quegli incontri con Gianluca Savoini. Ebbene, anche in questo weekend le novità ci sono eccome e riguardano la presenza del Presidente di Lombardia-Russia alla cena di gala con Putin durante la sua discesa su Roma due settimane fa ma anche durante visite di Salvini in Russia. Partiamo da quest’ultimo punto: parte di nuovo tutto da Buzzfeed che dopo il primo audio segreto pubblicato, mostra anche la mail in cui Savoini sostiene di aver fatto parte delle delegazione del vicepremier Salvini durante la visita del leader leghista a Mosca il 16 luglio. Ma la notizia viene smentita categoricamente dallo staff del ministro dell’Interno: «E’ totalmente falso». «Non ho ufficio a ministero ma collaboro direttamente con Matteo Salvini a seconda delle sue richieste. Conoscendoci da sempre»: è invece il testo di una mail pubblicata da Buzzfeed e che il giornalista Alberto Nardelli spiega di aver ricevuto da Gianluca Savoini il 17 luglio 2018.

P.CHICI “SCARICA” SALVINI? ECCO COSA È SUCCESSO

Ma il vero punto di novità riguarda la visita di Putin in Italia: spunta infatti da La Stampa una mail dello staff di Claudio D’Amico – il consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale del vicepremier Matteo Salvini – per invitare Savoini alla cena di gala con il Presidente russo. Il messaggio è stato inviato il 1° luglio alle 17:32 e firmato da tale “Barbara”, dello staff di D’Amico: questo il testo pubblicato oggi dalla Stampa, «Buon pomeriggio Andrea, come d’accordo ti chiedo se gentilmente può essere inserito, per il prossimo Foro di dialogo italo-russo, in programma giovedì 4 luglio al Maeci, anche il dottor Gianluca Savoini, presidente dell’Associazione culturale Lombardia-Russia, come richiestomi dall’onorevole Claudio D’Amico». Salvini però replica ancora «non l’ho invitato io» ma è Palazzo Chigi a pubblicare una nota in cui di fatto “scarica” Salvini e rimanda la responsabilità allo staff di D’Amico, leghista e membro del Governo «E‘ stato Claudio D’Amico, consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale del VicePresidente Salvini a far invitare Gianluca Savoini alla cena che si è tenuta a Roma, a Villa Madama, la sera dello scorso 4 luglio, in onore del Presidente Putin». Tutto, sottolineamo, al momento senza una reale e diretta conseguenza di presunti fondi dati alla Lega: l’intento è quello però di far comprendere, con queste mail, come il rapporto tra la Lega e Savoini non fosse così distante come inteso e sostenuto invece in più occasioni da Salvini. Stamane ancora il Ministro dell’Interno commenta gli ultimi sviluppi del Russiagate italiano «mi occupo di cose reali e non di fantasie».

