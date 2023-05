Elezioni Comunali 2023, quali Comuni al voto/ Sicilia, Sardegna e 42 ballottaggi

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023: DOVE SI VOTA IL 28-29 MAGGIO

Sta per aprirsi una due giorni di Elezioni Comunali 2023 dove si sovrappongono il primo turno dei 167 Comuni al voto per Sicilia e Sardegna (Regioni a statuto speciale) e il ballottaggio dei 42 Comuni già alle urne due settimane fa: il secondo turno delle Amministrative siciliane e sarde è già stato fissato per tutti i Comuni “superiori” che non supereranno il quorum tra domani e lunedì, si terrà l’11-12 giugno 2023.

Ben 4 capoluoghi di provincia al voto in Sicilia, 7 per tutte le altre Regioni a statuto ordinario, mentre solo due Comuni in Sardegna superano i 15mila abitanti. Si rilancia così la sfida tra Centrodestra e Centrosinistra, con il “nuovo” Pd di Elly Schlein che punta a togliere più Comuni possibili alla coalizione di Governo guidata dal Premier Giorgia Meloni. In attesa di entrare nel vito con i risultati e i sindaci eletti in arrivo da lunedì pomeriggio con lo spoglio effettivo, ecco qui sotto la rapida guida su quali Comuni si trovano al voto per la seconda tornata di Elezioni Comunali 2023.

PRIMO TURNO ELEZIONI COMUNALI 2023 IN SICILIA E SARDEGNA

Sono in tutto 128 (su 391 totali) i Comuni al voto in Sicilia che dovranno rinnovare Sindaco e Consiglio Comunale per i prossimi 5 anni: di questi, 15 sono Comuni “superiori” mentre 113 sono “inferiori” (sotto quota 15mila abitanti). 4 i capoluoghi al voto, ovvero Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani: i 15 invece con più di 15mila abitanti sono Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Carlentini, Comiso, Gravina di Catania, Licata, Mascalucia, Modica, Piazza Armerina. Per quanto riguarda invece i Comuni “inferiori” al voto in queste Elezioni Amministrative in Sicilia ecco l’elenco completo, suddiviso per province:

– Agrigento 13 Comuni: Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina

– Caltanissetta 5: Delia, Milena, Montedoro, Riesi e Sutera.

– Catania 12: Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Maletto, Mineo, Piedimonte Etneo, Riposto, San Cono, San Gregorio di Catania, Santa Venerina, Sant’Alfio, Valverde e Viagrande

– Enna 8: Aidone, Assoro, Barrafranca, Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte e Troina

– Messina 32: Alì, Alì Terme, Capizzi, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Fondachelli Fantina, Frazzanò, Furci Siculo, Gualtieri Sicaminò, Mazzarrà Sant’Andrea, Militello Rosmarino, Monforte Sangiorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Motta Camastra, Pace del Mela, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, San Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Sant’Agata di Militello, Scaletta Zanclea, Taormina, Tripi, Tusa, Ucria e Valdina.

– Palermo 25: Alimena, Baucina, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Capaci, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cerda, Collesano, Contessa Entellina, Geraci Siculo, Giuliana, Gratteri, Lercara Friddi, Marineo, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Sciara, Sclafani Bagni, Trabia, Ustica, Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Villafrati.

– Ragusa 1: Acate

– Trapani 11: Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice e Vita.

Per le 39 Elezioni Comunali 2023 in Sardegna, gli unici Comuni “superiori” alle urne sono Iglesias (Sud Sardegna) e Assemini (Cagliari): tutti gli altri 37 Comuni sono invece “inferiori”, eccoli qui di seguito.

– Cagliari 1: Decimomannu

– Nuoro 8: Galtelli, Irgoli, Jerzu, Macomer, Meana Sardo, Oliena, Sindia, Tortoli

– Oristano 12: Ales, Boroneddu, Cabras, Milis, Modelo, Nerbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Soddi, Villa Verde, Villanova Truschedu

– Sassari 6: Aglientu, Budoni, Cheremule, Chiaramonti, Palau, Sedini

– Sud Sardegna 11: Collinas, Donori, Fiuminimaggiore, Furtei, Gesturi, Senorbi, Seui, Teulada, Villasimius, Villaspeciosa.

ELEZIONI COMUNALI 2023: I 42 COMUNI AL BALLOTTAGGIO, 7 CAPOLUOGHI

Non solo Sardegna e Sicilia, le Elezioni Comunali 2023 tra domani e luned vedranno anche i risultati definitivi della tornata di Amministrative nei quasi 600 Comuni avvenuta due settimane fa: restano aperte 42 sfide, distribuite tra 7 capoluoghi di provincia – Ancona, Brindisi, Massa, Pisa, Siena, Terni, Vicenza – e 35 Comuni “superiori”. Eccoli qui di seguito:

– Campania: Campagna, Cercola, Marano di Napoli, San Felice a Cancello, Scafati, Torre del Greco

– Lazio: Anagni, Aprilia, Rocca di Papa, Velletri

– Liguria: Sestri Levante, Ventimiglia

– Lombardia: Arese, Cologno Monzese, Gorgonzola, Nova Milanese

– Marche: Porto Sant’Elpidio

– Piemonte: Novi Ligure, Pianezza

– Puglia: Acquaviva delle Fonti, Altamura, Bisceglie, Carovigno, Mola di Bari, Noci, Valenzano

– Toscana: Campi Bisenzio, Pescia, Pietrasanta

– Umbria: Umbertide

– Veneto: Adria, Sona, Vedelago











