Chi va al ballottaggio, Elezioni Comunali 2023/ Risultati, candidati e quando si vota

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023, CHI VA AL BALLOTTAGGIO E QUANDO SI VOTA

I risultati delle Elezioni Comunali 2023 hanno visto per questo primo turno una vittoria sostanziale del Centrodestra, che conquista sui 13 capoluoghi di provincia al voto ben 4 Comuni (Treviso, Sondrio, Imperia, Latina) contro i 2 del Centrosinistra (Brescia e Teramo): per tutti gli altri 7 sarà invece necessario il ballottaggio delle Amministrative già fissato il 28-29 maggio, nelle stesse date dove è previsto il primo turno delle Elezioni Comunali in Sicilia e Sardegna. A livello complessivo, chi va al ballottaggio tra i 596 Comuni al voto del 14-15 maggio sono in tutto 42 Comuni, di cui 7 capoluoghi.

Il caso più incredibile da segnalare è Pisa dove il sindaco uscente del Centrodestra Michele Conti non riesce a vincere al primo turno per soli 15 voti, chiudendo al 49,96% e costringendo così la sfida al ballottaggio contro il candidato del Centrosinistra Paolo Martinelli (41,12%). Vantaggio del Centrodestra dopo il primo turno si registra a Massa, Siena, Terni e Brindisi, mentre per le liste del Centrosinistra il vantaggio al momento è registrato a Vicenza e Ancona.

I 7 capoluoghi al ballottaggio e i candidati sindaco che si sfidano

– Ancona: Daniele Silvetti (Centrodestra) 45,11% vs Ida Simonella (Centrosinistra) 41,28%

– Brindisi: Giuseppe Marchionna (Centrodestra) 44% vs Roberto Fuso (Centrosinistra) 33,32%

– Massa: Francesco Persiani (Lega-FI-Civici) 35,42% vs Enzo Ricci (Centrosinistra) 29,95%

– Pisa: Michele Conti (Centrodestra) 49,96% vs Paolo Martinelli (Centrosinistra) 41,12%

– Siena: Nicoletta Fabio (Centrodestra) 30,51% vs Anna Ferretti (Pd) 28,75%

– Terni: Orlando Masselli (Centrodestra) 35,81% vs Stefano Bandecchi (Civico Cdx) 28,14%

– Vicenza: Giacomo Possamai (Pd-Terzo Polo) 46,23% vs Francesco Rucco (Centrodestra) 44,06%

Tutti gli altri 35 Comuni al ballottaggio

– Campania: Campagna, Cercola, Marano di Napoli, San Felice a Cancello, Scafati, Torre del Greco

– Lazio: Anagni, Aprilia, Rocca di Papa, Velletri

– Liguria: Sestri Levante, Ventimiglia

– Lombardia: Arese, Cologno Monzese, Gorgonzola, Nova Milanese

– Marche: Porto Sant’Elpidio

– Piemonte: Novi Ligure, Pianezza

– Puglia: Acquaviva delle Fonti, Altamura, Bisceglie, Carovigno, Mola di Bari, Noci, Valenzano

– Toscana: Campi Bisenzio, Pescia, Pietrasanta

– Umbria: Umbertide

– Veneto: Adria, Sona, Vedelago

SFIDE GIÀ CONCLUSE AL PRIMO TURNO, TUTTI GLI ALTRI RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Non andranno al ballottaggio in quanto i risultati delle Elezioni Comunali 2023 li hanno già visti decisi al primo turno, sono i Comuni di Brescia, Latina, Sondrio, Treviso, Imperia e Teramo (per i capoluoghi), cui vanno aggiunti tutti gli altri Comuni sia “inferiori” (sotto i 15mila abitanti) che “superiori” (sopra i 15mila abitanti) già conclusi con eletti sindaco e Consiglio Comunale.

Trionfo del Centrosinistra a Brescia dove dopo due giunte consecutive di Del Bono, viene eletta sindaca la ex vice Laura Castelletti (54,84%) dopo aver sconfitto il Centrodestra di Fabio Rolfi (41,67%): stessi risultati finali anche a Teramo dove il Centrosinistra unito elegge sindaco Gianguido D’Agostino (54,47%) contro il 36,43% dello sconfitto Cdx di Carlo Antonetti. La coalizione di Governo invece trionfa a Latina, strappando la maggioranza alla sinistra di Coletta (29,32%): eletta sindaco Eleonora Matilde Celentano con il 70,68% delle preferenze. Si confermano i sindaci uscenti a Treviso – Mario Conte (64,70%), sconfitto Giorgio De Nardi (28.27% – e Sondrio, dove la spunta Marco Scaramellini al 57,86% contro Simone Del Curto del Centrosinistra (39,22%). Da ultimo, a Imperia si conferma la lista civica d’area Centrodestra del sindaco uscente Claudio Scajola (ex Forza Italia): vittoria roboante senza bisogno di ballottaggio con il 62,97% dei voti contro il 22,58% del Pd di Ivan Bracco.

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni “inferiori” – Comuni “superiori”











