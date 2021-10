Elezioni Comunali Centro, -50mila abitanti/ Diretta risultati Assisi, Spoleto, Vasto

ELEZIONI COMUNALI CENTRO (SOTTO 50MILA ABITANTI): AFFLUENZA H15

Urne chiuse e scrutinio in corso ad Assisi, Spoleto, Vasto e Lanciano, le città del Centro Italia con meno di 50mila abitanti che sono coinvolte nelle Elezioni Comunali 2021. In attesa delle prime indicazioni sui risultati, ci sono i dati relativi all’affluenza. Si attesta al 65,67% quella definita per Assisi, in calo rispetto al 70,20% della tornata precedente. Anche a Spoleto è cresciuta oggi, fermandosi al 58,10% contro il 60,42% della tornata precedente. Alta affluenza a Vasto, pari al 64,32%, ma comunque inferiore rispetto al precedente 68,58%. Non ancora pervenuto invece il dato di Lanciano. Ma torniamo in Umbria, dove più in generale l’affluenza è stata del 67,60%. In provincia di Perugia se ne registra una del 66,50%, mentre in quella di Terni del 70,63%, ma entrambe comunque in ribasso rispetto alle precedenti che era stata del 70,25% in quella di Perugia e del 72,86% in quella di Terni.

ELEZIONI COMUNALI CENTRO (SOTTO 50MILA ABITANTI): COME SI VOTA

Dopo tanta attesa le Elezioni Comunali Amministrative 2021 sono arrivate. Oltre mille comuni italiani sono chiamati ad eleggere sindaci e consiglieri comunali. Le urne restano aperte nelle giornate di domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre 2021 dalle 7 alle 15. Per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire il rischio di contagio ai seggi, è stato adottato un protocollo condiviso da Ministero della Salute e dell’Interno. Niente assembramenti, ma percorsi dedicati e distinti per ingresso e uscita, obbligatorio l’uso di mascherine e di gel per l’igienizzazione delle mani. In questo approfondimento, comunque, ci occuperemo di Assisi, Spoleto, Vasto e Lanciano per seguire in diretta le operazioni di voto e riportare i risultati del voto in queste città del Centro Italia chiamata ad eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale.

Bisogna comunque tener conto del fatto che la legge elettorale per le Elezioni Comunali prevede regole diverse a seconda della grande dei comuni. In quelli sopra i 15mila abitanti, se nessuno dei candidati ottiene il 50% dei voti, allora si tiene il ballottaggio tra i due più votati. Invece in quelli al di sotto dei 15mila abitanti, vengono assegnati due terzi dei seggi totali alle liste collegate al sindaco che viene eletto (il ballottaggio non è previsto), mentre gli altri seggi vengono distribuiti in maniera proporzionale tra le altre liste. Ma nei comuni con più di 15mila abitanti c’è una soglia di sbarramento, quindi le liste che ottengono meno del 3% dei voti validi vengono escluse e non entrano in consiglio comunale. Le liste collegate al sindaco eletto con almeno il 40% dei voti, o che vince al ballottaggio, ottengono il 60% dei seggi grazie al premio di maggioranza.

FOCUS AMMINISTRATIVE: ASSISI

Cinque i candidati sindaco alle Elezioni Comunali 2021 di Assisi. Movimento 5 Stelle e Partito democratico si uniscono con Assisi Civica-Proietti sindaco e Assisi domani a sostegno di Stefania Proietti, candidato di centrosinistra. Invece Marco Cosimetti è quello di centrodestra: a sostenerlo Lega Salvini, Fratelli d’Italia, Forza Italia e la lista Cosimetti sindaco. Alternativa riformista corre da sola per sostenere Roberto Sannipola. Infine, Luigino Ciotti con @Sinistra e Francesco Fasulo che è supportato da cinque liste: Meno tasse per Assisi e frazioni, Giovani per Assisi e Frazioni, Ambiente per Assisi e Frazioni, Lavoro per Assisi e Frazioni, L’Amore per Assisi e Frazioni.

SPOLETO: I CANDIDATI

Chi sono i candidati sindaco alle Elezioni Comunali 2021 di Spoleto? Sono sette per 19 liste in totale. M5s e Pd corrono insieme per sostenere Andrea Sisti. Questi è però sostenuto, oltre che da Movimento 5 Stelle e Partito democratico, anche da Ora Spoleto, Civici X Spoleto, Eleggi Spoletto. Diviso invece il centrodestra. Fratelli d’Italia sostiene con Obiettivo Comune e Alleanza Civica Sergio Grifoni, mentre Forza Italia supporta Maria Elena Bececco con Spoleto Futura. Paolo Imbriani invece può contare sulla Lega, Cambiamo! e Spoleto nel cuore. Diego Catanossi corre da solo con la lista Spoleto 2030. E poi c’è Rosario Murro con Il Popolo della Famiglia. Infine, Giancarlo Cintioli, le cui liste a supporto sono Spoleto sì, Insieme per Spoleto, Rinascere e Difendiamo Spoleto.

ELEZIONI COMUNALI A VASTO

A Vasto si sono candidati in sei per il posto da sindaco con 22 liste alle loro spalle. A contendersi la poltrona più importante di Palazzo di Città sono Dina Nirvana Carinci, Annarita Carugno, Guido Giangiacomo, Francesco Menna, Alessandra Notaro e Angela Pennetta. Quest’ultima è sostenuta dalle liste L’Arcobaleno e L’orizzonte è Vasto. Invece Alessandra Notaro da La Buona Stagione, Per Vasto, Azione e Vasto 5.0. Il candidato di centrosinistra è Francesco Menna, sostenuto da Partito democratico, Sinistra per Vasto, Avanti Vasto, Filo Comune, Città Virtuosa, Moderati per Vasto, Futuro e sviluppo per Vasto. Dunque, il Pd corre senza Movimento 5 Stelle, che invece sostiene Dina Nirvana Carinci con ChiAma Vasto e Vasto d’Amare. Anna Rita Carugno invece può contare sulla lista Ora rispetto per tutti gli animali. Infine, il candidato di centrodestra Guido Giangiacomo sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, lega, Vasto Futuro e Movimento Vasto.

IL VOTO A LANCIANO

Chiudiamo il focus sulle Elezioni Comunali 2021 che riguardano il Centro Italia con Lanciano, dove sono sono quattro i candidati alla carica di sindaco. Tra questi c’è Filippo Paolini, che guida la coalizione di centrodestra. Le liste che lo sostengono sono AlleANza con Paolini, Lanciano che Verrà, Nuova Lanciano, LibertAzione, Forza Italia Udc Autonomi e Partite IVA/Lanciano che Lavora, Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni, Lega – Salvini Abruzzo. Il Movimento 5 Stelle corre da solo con Sergio Furia, mentre il Partito democratico supporta Leo Marongiu insieme alle liste Lanciano in Comune, Lanciano x Tutti, Lanciano Vale, Progetto Lanciano, Uniti x Lanciano. Il quarto e ultimo candidato sindaco è Ivaldo Rulli che può contare sul sostegno della lista Rilanciamo Lanciano.



