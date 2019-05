ELEZIONI EUROPEE 2019, IRLANDA/ Risultati in diretta: gli ultimi sondaggi, i favoriti

Dopo Gran Bretagna e Olanda tocca oggi all’Irlanda votare per le elezioni Europee 2019. I risultati li sapremo solo domenica sera. E’ chiaro ed evidente come molto del dibattito politico verta su ciò che accade da ormai quasi 3 anni dall’altra parte del mare in fatto di Brexit, ma gli irlandesi rispetto ai cittadini britannici mostrano secondo l’ultimo Eurobarometro un approccio ben più ottimista rispetto alle potenzialità dell’Unione rispetto ai loro vicini d’Oltremanica. Basta dire che i cittadini irlandesi sono tra i più entusiasti dell’appartenenza all’UE, alle spalle soltanto di quelli del Lussemburgo: l’85% dice di avere una buona opinione dell’Unione e solo il 10% ne ha una negativa. L’europeismo irlandese, figlio anche del fatto che l’Unione Europea si sia sempre schierata a favore di Dublino durante le complicate trattative per la Brexit, porta il 75% degli intervistati a dirsi soddisfatto del modo in cui le istituzioni europee funzionano contro la media UE del 50%. Con il voto di oggi l’Irlanda, come ricorda Il Post, l’Irlanda dopo Brexit “avrà diritto ad eleggere 13 eurodeputati a Strasburgo e Bruxelles, invece degli 11 che furono eletti nel 2014, ma fino a che il Regno Unito non lascerà l’Unione i due seggi che spetteranno all’Irlanda dopo la redistribuzione di quelli britannici saranno in sospeso”.

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019: IRLANDA, QUALI PARTITI IN CORSA?

Ma quali sono i partiti e gli schieramenti in corsa alle Europee in Irlanda? E quali sono gli equilibri di forza in campo secondo gli ultimi sondaggi? Il favorito è il Fine Gael di Leo Varadkar, che al momento guida un governo di minoranza. Il partito è di orientamento conservatore e liberale e all’Europarlamento i suoi deputati eletti siederanno accanto a quelli del PPE (Partito Popolare Europeo), la stessa casa politica europea di Forza Italia di Silvio Berlusconi. Gli ultimi sondaggi danno FG al 30%, una percentuale che gli consentirà di eleggere 4 eurodeputati. In seconda posizione troviamo il Fianna Fáil, che politicamente condivide posizioni molto simili al Fine Gael ma vi è opposto per ragioni storiche che affondano nelle lotte d’indipendenza contro il Regno Unito. FF è dato al 24% dai sondaggi e dovrebbe passare da due a tre deputati eletti. In terza posizione dovrebbe collocarsi il partito nazionalista di sinistra Sinn Féin, molto più forte in Irlanda del Nord e da anni impegnato nel tentare di ottenere la riunificazione dell’isola e l’indipendenza da Londra. Il suo risultato dovrebbe aggirarsi attorno al 20%, motivo per cui la sinistra radicale dovrebbe portare all’Europarlamento tra i due e i tre deputati.

RISULTATI ELEZIONI 2019 IN IRLANDA: IL REFERENDUM

Una delle curiosità che caratterizza il voto in Irlanda è che oggi non si voterà solamente per le elezioni Europee ma anche per un referendum sul divorzio. Questa pratica venne introdotta in Irlanda soltanto nel 1995, con una consultazione popolare decisa da pochissimi voti. Oggi, 24 maggio, gli irlandesi sono chiamati a stabilire se una delle norme che regolano il divorzio, ovvero che una coppia può divorziare soltanto se dimostra di essere separata da almeno 4 anni, debba essere modificata o meno riducendo questo lasso di tempo (con il governo che ha già lasciato intendere che vorrebbe portare l’arco di tempo a 2 anni). Secondo molti osservatori la modifica non farà fatica a passare, sebbene il dibattito per le elezioni europee abbia oscurato quello sul referendum. Tra i temi più sentiti dai cittadini irlandesi, secondo l’Eurobarometro, vi sono l’immigrazione, il terrorismo, l’economia e i cambiamenti climatici. I candidati in lizza per gli 11 seggi disponibili in Europa nelle circoscrizioni Dublino, Nord-Ovest e Sud sono 59.



