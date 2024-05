Elezioni Europee 2024, ultime notizie verso i risultati/ Seggi in Europarlamento: numero eletti Italia e Ue

QUANTI SEGGI VENGONO ELETTI ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024? I NUMERI AGGIORNATI VERSO I RISULTATI

Proseguendo la nostra corsa verso le Elezioni Europee 2024 del prossimo 8-9 giugno continuiamo a prendere confidenza insieme su regole, dati e risultati che arriveranno in Italia e nel resto della Ue dal 10 giugno in poi: se qui potete trovare tutte le informazioni su quando, dove e come si vota alle Europee, concentriamoci invece sul numero di seggi che nella prossima Legislatura 2024-2029 verranno eletti nel nuovo Parlamento Europeo.

Lo scorso settembre 2023 Strasburgo ha approvato la decisione presa dal Consiglio Europeo di modificare il numero totale dei seggi da eleggere in queste Elezioni Europee: non più 750 come ai nastri di partenza delle scorse Europee 2019, e nemmeno i 705 a cui si erano ridotti dopo la Brexit nel gennaio 2020. Verranno eletti nei risultati delle Europee 2024 ben 720 europarlamentari, più il Presidente che verrà indicato dal Consiglio Europeo e votato direttamente dall’Europarlamento. Il principio che resta valido è quello della proporzionalità degressiva, ovvero vengono eletti eurodeputati in minor numero nei Paesi con più bassa popolazione e via via il numero cresce con l’aumentare della grandezza di uno Stato.

SEGGI ITALIA E ALTRI PAESI UE: LE ULTIME PROIEZIONI VERSO LE ELEZIONI EUROPEE 2024

In questo modo, per le Elezioni Europee 2024 il numero dei seggi totali di 720 europarlamentari vede Germania, Francia e Italia sul “podio” dei Paesi che saranno maggiormente rappresentati: 96 i seggi per Berlino, 81 per Parigi e 76 per il nostro Paese, distanziando nettamente la Spagna (61) e la Polonia con 53 seggi eletti. Chiudono la classifica dei 27 Paesi membri il trittico Cipro-Lussemburgo-Malta che saranno rappresentati nel nuovo Parlamento Europeo da solo 6 eurodeputati a testa.

In attesa di conoscere tra pochi giorni quali saranno i nuovi numeri e le nuove maggioranze presenti dopo i risultati delle Elezioni Europee 2024, le proiezioni pubblicate in questi ultimi giorni da diversi sondaggi a livello europeo (solo in Italia e pochi altri Paesi è attivo il silenzio elettorale) danno una composizione piuttosto variegata della prossima Eurocamera, con diversi punti interrogativi per capire quali alleanza potranno effettivamente consolidarsi nella nuova Legislatura 2024-2029. Secondo la proiezione dei sondaggi per “Politico” del 29 maggio, il PPE (Popolari, Forza Italia-Noi Moderati le liste italiane) avrà ancora il ruolo di prima lista a Strasburgo con 170 seggi eletti, davanti a PSE-S&D (socialisti, Pd) che cala rispetto al 2019 con 144 europarlamentari. Al terzo posto la sfida è tutt’altro che già decisa tra Renew Europe (liberali di Macron, SUE e Azione in Italia), ECR (Conservatori, FdI Meloni) e Identità e Democrazia (sovranità patrioti, Lega e Marine Le Pen): ad oggi Renew avrebbe 76 seggi, 75 l’ECR di Meloni e 68 ID. In coda le altre liste Ue in corsa alle Elezioni Europee 2024, ovvero I Verdi (Europa Verde di Bonelli) con 41 seggi e The Left (Sinistra, SI di Fratoianni) con 32, mentre il folto gruppo dei non iscritti arriverebbe a 113 unità, tra cui presenti anche i possibili eletti del M5s.

