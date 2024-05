Elezioni Europee 2024, ultime notizie verso i risultati/ Candidati e liste: quali sono e dove trovarli

COUNTDOWN VERSO LE ELEZIONI EUROPEE 2024: QUANDO SONO E QUALI SFIDE IN CAMPO, LE ULTIME NOTIZIE

Ił countdown viaggia ormai spedito: sabato 8 e domenica 9 giugno al via in Italia le Elezioni Europee 2024, tornata elettorale che coinvolge ovviamente tutti i 27 Paesi membri dell’Ue con i primi Stati che iniziano a votare già da giovedì 6 giugno e altri invece che voteranno solo la domenica. La scelta del sistema elettorale vigente in Italia è quella di estendere il voto su due giorni, anche perché contemporaneo alle Regionali Piemonte 2024 e alle Elezioni Comunali 2024 in migliaia di comuni tra cui ben 27 capoluoghi (tra tutti, Firenze, Cagliari, Bari e Bergamo).

La corsa verso i risultati delle Elezioni Europee è ormai impostata su due binari per il momento paralleli ma destinati ad incrociarsi: da un lato la campagna elettorale prettamente nazionale, con i candidati che ammucchiano comizi in questi ultimi giorni disponibili prima del silenzio elettorale al via da venerdì 7 giugno e che provano ad convincere la fetta di elettorato ancora indecisa per ottenere quanti più seggi eletti possibili vincendo la sfida italiana. Secondo i sondaggi espressi prima del “buio elettorale” di settimana scorsa, FdI di Giorgia Meloni viene data davanti al Pd di Schlein e al M5s di Conte, la bagarre interna al Centrodestra vede impegnati Lega e Forza Italia per il quarto posto, mentre a rischio sbarramento restano le altre liste da Calenda a SUE di Renzi e Bonino, fino ad AVS di Fratoianni, Bonelli e Ilaria Salis.

Il secondo “binario” invece presente nella corsa alle Elezioni Europee 2024 sono le trattative che diverranno ufficiali solo dopo i risultati delle urne: la nomina del presidente della Commissione Europea, del nuovo leader in Consiglio Ue e in generale la maggioranza che guiderà l’Ue per i prossimi 5 anni. Qui lo scenario è molto più complesso perché vede dinamiche e alleanze traversali in tutta l’Ue, con il grande punto interrogativo su quale alleanza reggerà al peso dei risultati elettorali. Un nuovo “schema Ursula” come nella Commissione uscente? Un Centrodestra più presente con l’appoggio dei Conservatori di Meloni a PPE e Liberali? Un Centrodestra europeo che esclude la sinistra, dunque con PPE, ECR e ID in coalizione? Gli schemi sono diversi, le trattative in corso e l’attesa è tutta per ciò che uscirà dalle urne lunedì 11 giugno con i risultati definitivi delle Europee 2024.

LISTE CANDIDATI EUROPEE 2024: DOVE TROVARLI E COME SI DIVIDONO NELLE 5 CIRCOSCRIZIONI

Un tema da non sottovalutare, specie per una disaffezione alla politica sempre più ampia anche in Italia, è la consapevolezza degli elettori sul voto che sta per per svolgersi a livello nazionale: delle Elezioni Europee 2024 non tutti sanno tutto, e molte volte anche sapere i candidati della propria circoscrizione non è così scontato. Ecco dunque un veloce vademecum per iniziare ad orientarsi sul voto europeo chiamato a guidare i destini dell’Ue nei prossimi 5 anni. In primis occorre ricordare che l’Italia per le Europee 2024 è divisa ancora in 5 circoscrizioni nazionali: Nord-Ovest (che comprende le Regioni di Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia e Piemonte), Nord-Est (Veneto, Emilia Romagna, Friuli, Trentino), Centro (Lazio, Marche, Umbria, Toscana), Sud (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia) e Isole (Sardegna e Sicilia).

In secondo luogo, occorre conoscere per bene chi siano i candidati presenti e con quali liste che l’elettore può scegliere alle urne, visto la presenza del sistema elettorale proporzionale con le preferenze: fino ad un massimo di tre candidati europarlamentari, ogni cittadino italiano avente diritto di voto può porre la sua scelta, ricordando che non esiste voto disgiunto, ovvero non si può votare una lista e candidati parlamentari Ue di un’altra lista. Per trovare tutti i candidati, con nomi, CV e liste collegate, ecco il portale Eligendo-Speciale Europee 2024 messo a punto dal Ministero dell’Interno. Se invece volete avere una panoramica più diretta e conoscere più rapidamente chi sono i capolista dei partiti italiani in corsa alle Elezioni Europee 2024 – da Giorgia Meloni a Tajani, da Schlein a Salis, passando per Vannacci, Renzi, Calenda, Tridico, Santoro e De Luca – ecco pronti i nostri focus completi: FdI – Pd – M5s – Lega – Forza Italia – Stati Uniti d’Europa.











