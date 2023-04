Elezioni Finlandia 2023, diretta risultati/ Sanna Marin vs Riikka Purra: i sondaggi

ELEZIONI POLITICHE FINLANDIA 2023: VERSO I RISULTATI IN DIRETTA

Urne aperte da stamane per le Elezioni Finlandia 2023, il voto anticipato per le legislative che servirà a rinnovare i 200 membri dell’Eduskunta-Riksdag, camera unica del Parlamento: è in sostanza il voto cruciale per decidere il governo di Helsinki dei prossimi 4 anni dopo che le turbolenze tra Centro e Lega Verde hanno segnato gli ultimi mesi della scorsa legislatura. Sfida diretta tra le due donne forti Sanna Marin – Premier uscente e leader dei Socialdemocratici – e Rikka Purra, Partito dei Finlandesi (Perus S, nazionalista), con però “outsider” da non sottovalutare Petteri Orpo del Partito della coalizione nazionale (KOK, liberal-conservatore).

Dopo il Governo uscente di Centrosinistra con la Premier più giovane della storia finlandese non è affatto scontato la rielezione di Sanna Marin nei risultati delle Elezioni Finlandia 2023, che arriveranno attorno alla mezzanotte di oggi (non sono escluse lunghe e complicate trattative per formare la coalizione di governo nelle prossime settimane): Marin super-popolare specie tra le giovani generazioni, ma in netta crisi in questi mesi sul fronte economia e sull’immigrazione, con due temi che rendono questa corsa elettorale ancora più imprevedibile. In primis, la guerra in Ucraina che ha riproposto l’annosa rivalità e scontro tra Helsinki e la “vicina” Russia: in secondo luogo, la Finlandia uscita semi-indenne dalla pandemia Covid ha deciso di aderire alla NATO (con recentissimo ok finale della Turchia, ultimo Paese dell’Alleanza a ratificare l’ingresso di Helsinki) dopo l’invasione russa provocando, tra i vari effetti, un debito pubblico mai così alto.

CANDIDATI ELEZIONI FINLANDIA 2023, GLI ULTIMI SONDAGGI: TESTA A TESTA SANNA MARIN-RIKKA PURRA?

Per i risultati delle Elezioni Finlandia 2023 con ogni probabilità se la giocheranno gli stessi partiti che nel voto 2019 arrivarono a pochissime migliaia di voti di distanza: i Socialdemocratici della Prima Ministra uscente Sanna Marin, il Partito di Coalizione Nazionale (PCN) di Orpo (area centrodestra) e i Finlandesi, partito populista di destra. Secondo gli ultimi sondaggi dell’Istituto Taloustutkimus, la partita è tutt’altro che chiusa in Finlandia: Orpo del Partito della coalizione nazionale al momento avrebbe il 20,8% dei suffragi, mentre Marin è data al 19,9% con Purra al 19%.

Il Center Party (KESK) di Annika Saarikko otterrebbe il 9,5% mentre l’Alleanza di Sinistra (VAS) di Li Andersson ottiene il 9%: la Lega Verde (VIHR) di Maria Ohisalo insegue al 8.9%, con il Partito popolare svedese (SFP) di Anna-Maja Henriksson, 4,4%. Chiudono gli ultimi sondaggi pubblicati prima del voto di oggi con il Partito Democratico Cristiano (SKL) di Sari Essayah al 3,6% e Now Movement (LN), il partito liberale di Hjallis Harkimo, all’1,5%. «L’ascesa del Partito dei finlandesi è dovuta alle donne e agli astensionisti», spiega Tuomo Turja, direttore dell’istituto d’opinione Kantar. La crisi di Sanna Marin potrebbe così portare ad un ipotetico accordo post-Elezioni tra Centrodestra di Orpo e destra di Purra, anche se entrambi hanno smentito il tutto già diverse volte. Come riporta l’AGI, il Forum per gli affari e la politica della Finlandia (EVA) ha rilevato che il 23% dei finlandesi spera che «il Partito della coalizione nazionale e il Partito formino il prossimo governo, segnando una svolta tutta a destra», mentre il 19% preferisce una coalizione formata dal KOK e dai socialdemocratici: infine, il 10% tifa una coalizione composta dal Partito socialdemocratico e dal partito di centro. Per queste Elezioni Finlandia 2023 Paese sono stati allestiti 86 seggi elettorali, nei 13 distretti, in cui vengono eletti un numero di rappresentanti proporzionale al numero di cittadini finlandesi residenti in ognuno.











