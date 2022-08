Sanna Marin “Mi sono sottoposta a test droga”/ Spunta nuovo video: è in un club…

Sanna Marin ha dichiarato di essersi sottoposta ad un test antidroga. Finita sotto accusa dopo la diffusione di un video in cui ballava ad una festa privata, ha deciso di sottoporsi all’esame, richiesto peraltro da alcuni politici, visto che nel video si sentiva parlare di “banda della farina” da uno dei partecipanti al party. Oggi in una conferenza stampa il primo ministro della Finlandia ha quindi annunciato di aver eseguito il test, i cui risultati sono attesi per la prossima settimana. Ma ha anche ribadito di non aver mai assunto droghe.

«Non ho fatto nulla di illegale. Anche durante la mia adolescenza non ho fatto uso di alcun tipo di droga». Quando le è stato chiesto se sarebbe stata in grado di prendere decisioni immediate in caso di necessità, Sanna Marin ha replicato: «Non ricordo una sola volta che ci sia stata una situazione improvvisa nel cuore della notte per andare al Palazzo del Consiglio di Stato. Credo che le mia capacità fossero comunque buone. Non c’erano riunioni note nei giorni in cui facevo festa».

CAOS SANNA MARIN, SPUNTA NUOVO VIDEO…

Sanna Marin, pur riconoscendo di essere consapevole del fatto di avere le attenzioni su di sé per il ruolo che ricopre, si è detta comunque turbata dal fatto che il video sia diventato pubblico. «Confido che la gente capisca che il tempo libero e il tempo di lavoro possono essere separati». Ma nelle ultime ore è spuntato un altro video in cui Sanna Marin è ritratta in atteggiamenti intimi con un uomo «sconosciuto» mentre balla nel privé di un club di Helsinki. L’episodio dovrebbe risalire al 6 agosto, quindi nel corso dello stesso fine settimana in cui è avvenuto il party privato al centro del primo video.

Un testimone ha raccontato al tabloid Seiska di aver visto la premier finlandese ballare in modo intimo con almeno «tre uomini diversi». Inoltre, alcuni media finlandesi fanno notare che quel weekend Sanna Marin era nel pieno delle sue funzioni, quindi non aveva passato i poteri al ministro della Difesa, come avvenuto in altre occasioni. Il caso comunque sta suscitando forti polemiche in Finlandia, tra le critiche delle opposizioni e molti commentatori schierati dalla parte della premier.











