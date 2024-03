DIRETTA ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 2024/ Risultati affluenza, Marsilio vs D’Amico: il fattore astensione

ATTESI I PRIMI RISULTATI DELL’AFFLUENZA IN ABRUZZO ALLE ORE 12

Sono attesi tra le 12.30 e le 13 i primi risultati dell’affluenza per le Elezioni Regionali Abruzzo 2024: i dati si riferiranno come da tradizione ai votanti ai seggi fino alle ore 12, stessa pratica sarà poi rinnovata anche alle 19 e alle ore 23 con l’affluenza finale delle Regionali. In attesa dei risultati tra Marsilio e D’Amico, è proprio l’affluenza a rappresentare un primo effettivo “test” sull’andamento delle Elezioni, con la minaccia dell’astensione che ormai da anni è una vera spina del fianco della politica italiana.

All’ultima tornata delle Elezioni Regionali in Abruzzo, nel 2019, si recò ai seggi poco più del 53% di abruzzesi aventi diritto: si teme un’ulteriore calo, come del resto avvenuto di recente anche in Sardegna dove però quanto meno il peggioramento è stato decisamente contenuto da una buona affluenza finale (visto l’andazzo delle ultime Elezioni in Italia). Il candidato presidente del “campo largo” di sinistra, Luciano D’Amico, vota nel seggio 27 in viale Regina Elena 135 – presso la “Scuola Illuminati” – a Pescara, mentre il Governatore uscente e candidato Centrodestra Marco Marsilio si recherà al seggio nella scuola elementare Tricalle in via dei Frentani 22. Entrambi i candidati hanno detto che voteranno attorno alle ore 12.

IL GOVERNATORE MARSILIO DENUNCIA MARCO TRAVAGLIO: ECCO COSA È SUCCESSO

È un silenzio elettorale molto rumoroso quello delle Elezioni Regionali Abruzzo 2024 in corso in queste ore. Marco Marsilio, candidato del centrodestra nonché sindaco uscente, ha denunciato di essere stato vittima di diffamazione da parte di Marco Travaglio. “È andato in onda ieri sera sul canale Nove durante la trasmissione “Accordi & Disaccordi” condotta da Luca Sommi, un comizio condito di calunnie di Marco Travaglio, seguito a ruota dal giornalista Andrea Scanzi”, ha spiegato.

“In particolare Travaglio, noto diffamatore seriale più volte condannato per questo reato, mi ha calunniato descrivendomi, insieme a mia moglie, come indagato e condannato in primo grado per un reato che non ho mai commesso e per il quale non sono mai stato né indagato né tantomeno condannato. Non si è mai assistito ad una cosa del genere in occasione di una tornata elettorale, a otto ore dall’apertura dei seggi. Ho già dato mandato al mio legale per tutelare me e la mia consorte sia in sede penale che civile (oltre che segnalare all’Agcom la violazione del silenzio elettorale)”, ha annunciato. “Solo pochi giorni fa avevo smentito questa notizia falsa e diffamatoria già pubblicata dal quotidiano la Notizia e diffusa da giorni sui social, ma evidentemente per Travaglio ha più valore il clamore mediatico che il rispetto della verità e della dignità delle persone”.

ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 2024, DIRETTA: ALLE URNE DALLE 7 ALLE 23

I seggi per le Elezioni Regionali Abruzzo 2024 sono aperti da poco più di un’ora nei diversi Comuni per accogliere gli elettori che dovranno esprimere la propria preferenza tra il governatore uscente del centrodestra Marco Marsilio e il candidato del centrosinistra nonché ex rettore dell’Università di Teramo Luciano D’Amico. Inoltre, ci sarà modo di dare i propri voti per il rinnovo dei 31 consiglieri regionali. Il gong è previsto per le 23.00. La giornata dunque è lunga e ci sarà tempo abbondante per recarsi alle urne.

Il turno è unico e non è previsto alcun ballottaggio. Viene eletto, già da domani, il candidato governatore che ottiene più voti, mentre l’altro dovrà accontentarsi di un posto di diritto nel consiglio regionale. No anche al voto disgiunto che è stato molto criticato nel corso delle Elezioni Regionali Sardegna 2024. È su questo che punta il centrodestra per portare nuovamente alla vittoria Marco Marsilio, che alle precedenti Elezioni vinse col 48%. È ancora presto per dire cosa accadrà questa volta.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 2024: SEGGI APERTI, QUANDO ARRIVANO I PRIMI DATI

Urne aperte oggi domenica 10 marzo per le Elezioni Regionali Abruzzo 2024: si vota per il Presidente della Regione e per il rinnovo dei 31 consiglieri regionali (29 più i 2 candidati presidenti), appena due settimane dopo la “bagarre” in Sardegna con la vittoria in extremis del “campo largo progressista” contro il Centrodestra unito. Sono solo due i candidati in lizza per la guida del Consiglio Regionali dell’Aquila, con un rinnovato bipolarismo che risulta il primo verso test elettorale con tutte le componenti della sinistra unite contro la coalizione a guida Meloni: il Governatore uscente Marco Marsilio, in quota Centrodestra, sfida l’ex rettore dell’Università di Teramo, Luciano D’Amico, candidato del Centrosinistra.

Seggi aperti dalle ore 7 fino alle 23, esattamente come in Sardegna anche per le Elezioni Regionali Abruzzo 2024 si vota su una sola giornata ma a differenza del voto sardo, i risultati giungeranno in diretta fin dalla chiusura delle urne con lo spoglio al via già questa sera: ciò significa che – al netto di eventuali exit poll in uscita dopo le ore 23 – i risultati su Presidente e maggioranza si dovrebbero avere già nella serata/nottata tra il 10 e l’11 marzo. Per avere invece dati, preferenze e seggi eletti si dovrà giocoforza attendere l’ufficialità degli spogli conclusi nella giornata di domani: oggi di ufficiale si avrà solo il dato finale sull’affluenza delle ore 23, dopo che dati parziali saranno resi noti alle 12 e alle 19. Cinque anni fa i risultati finali videro in Abruzzo il trionfo di Marsilio, primo Governatore della storia di FdI, eletto con il 48,03% delle preferenze contro il 31,28% del candidato Pd Giovanni Legnini: in quel caso però Partito Democratico e M5s arrivarono divisi alle Elezioni Regionali, mentre oggi la sfida è solo a due tra Marsilio e D’Amico.

CHI SONO I CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 2024: MARSILIO VS D’AMICO, LE LISTE

Il Governatore uscente punta al secondo mandato alle Elezioni Regionali Abruzzo 2024: Marco Marsilio, 56enne, è il candidato unitario di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati: ex deputato del Popolo della Libertà ed ex senatore di FdI dal 2018 al 2019, quando poi venne eletto Presidente di Regione Abruzzo. Alle ultime Elezioni politiche 2022 Fratelli d’Italia è stato il primo partito in Abruzzo con oltre il 27% e con la stessa Meloni eletta alla Camera nel collegio uninominale de L’Aquila.

Sfidante del Governatore Marsilio è l’ex rettore Luciano D’Amico, 64enne, candidato unitario del “campo largo progressista”: dopo la scommessa vinta in Sardegna con Alessandra Todde, il ticket Conte-Schlein-Calenda-Fratoianni-Renzi punta per la prima volta tutti assieme a rappresentare un’alternativa al Centrodestra nell’anno che porterà all’Election Day di Europee, Regionali e Amministrative il prossimo 8-9 giugno 2024. Negli ultimi 20 anni la maggioranza in Abruzzo è cambiata dopo ogni Elezione Regionale, un’alternanza che il Centrodestra spera di “sfatare” e che il “campo largo” invece auspica di mantenere. Ecco qui di seguito tutte le liste a sostegno dei due candidati che si sfidano nei risultati delle Elezioni Regionali abruzzesi (qui invece tutti i nomi dei candidati consiglieri nelle 4 circoscrizioni):

– Marco Marsilio (Centrodestra): FdI, Lega, Forza Italia, Udc, Marsilio Presidente, Noi Moderati

– Luciano D’Amico (Centrosinistra): Pd, M5s, Alleanza Verdi-Sinistra, Azione, Riformisti e Civici (Psi–Italia Viva), Abruzzo Insieme

RISULTATI REGIONALI ABRUZZO 2024: I SONDAGGI PRIMA DEL SILENZIO ELETTORALE CON MARSILIO IN LIEVE VANTAGGIO

La sfida in Abruzzo è divenuta ancora più importante a livello nazionale – sebbene rimanga comunque un voto locale in una delle Regioni con meno abitanti del Paese – dopo la vittoria di Todde in Sardegna: il Centrodestra punta a vincere con Marsilio per dimostrare che le Elezioni Regionali sarde sono state un “incidente di percorso” mentre il “campo largo” vuole capitalizzare la crescita dei consensi dimostrando che l’unico modo di battere la coalizione a guida Meloni è quella di puntare sull’unità completa delle liste di sinistra.

In attesa dei risultati in arrivo in diretta questa sera dopo la chiusura delle urne, ecco la situazione “fotografata” dagli ultimi sondaggi disponibili prima del silenzio elettorale scattato a 15 giorni dalle Elezioni: i dati di Winpoll (commissionati dal Partito Democratico nel periodo 21-23 febbraio) mostravano un distacco comunque risicato tra i due candidati Presidente, con Marsilio in lieve vantaggio al 50,4% contro il 49,6% del “campo largo” con D’Amico. Nelle ultime settimane qualcosa potrebbe anche essere cambiato dopo le elezioni sarde e dopo gli ultimi appelli al voto fatti dai leader scesi in Abruzzo per la chiusura della campagna elettorale: sul palco dell’Aquila tutti insieme Meloni, Salvini, Tajani, Cesa e Lupi hanno rinnovato l’appoggio al Governatore uscente ricordando come gli errori commessi sulla scelta del candidato in Sardegna non precluderanno i risultati in Abruzzo. Senza la presenza del voto disgiunto, ritengono al Governo Meloni, si può modestamente essere ottimisti per la votazione odierna: di contro, Conte e Schlein puntano ad una nuova vittoria per puntellare la difficile costruzione di una coalizione progressista che possa tenere tutti dentro, da Fratoianni fino a Renzi.

COME SI VOTA IN ABRUZZO PER LE ELEZIONI REGIONALI: NO VOTO DISGIUNTO, ATTRIBUZIONE SEGGI CONSIGLIO

Nel corso delle votazioni odierne resta infine da informare su tutte le modalità utili a comprendere come si vota alle Elezioni Regionali Abruzzo 2024: ogni elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale, qualora quest’ultima fosse smarrita o scaduta è possibile recarsi anche oggi all’ufficio elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali. Sono tre in tutto le modalità concesse nell’atto di votazione in Abruzzo, è possibile infatti:

– votare un candidato Presidente, e il voto NON si estende alle liste ad esso collegate

– votare una lista, e il voto si estende anche al candidato Presidente ad essa collegato

– votare un candidato Presidente e una delle liste ad esso collegate

È possibile esprimere anche una o due preferenze per i candidati consiglieri della lista prescelta, nel caso di due però vale la regola dell’alternanza di genere pena l’annullamento della seconda preferenza. Elemento chiave di diversità rispetto alla Sardegna, in Abruzzo non è consentito il voto disgiunto: verrà considerata scheda nulla qualora si voti per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate. Il sistema elettorale non prevede ballottaggio perché diviene nuovo Presidente della Regione Abruzzo chi tra Marsilio e D’Amico prenderà il maggior numero di voti validi; per quanto riguarda l’attribuzione dei seggi, il Consiglio Regionale prevede 31 eletti di cui 29 consiglieri e due candidati Presidente. 7 i consiglieri previsti per ogni circoscrizione dell’Aquila, di Teramo e di Pescara, 8 invece a Chieti: per l’attribuzione del premier di maggioranza (un minimo di 60% e un massimo di 65% di seggi) l’Abruzzo segue una «ripartizione proporzionale dei seggi tra la coalizione o il gruppo di liste maggioritario collegato con il Presidente eletto e i gruppi di liste minoritarie non collegate con il Presidente eletto, al fine di verificare il numero di seggi ottenuto dalle liste maggioritarie».

