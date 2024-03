Proiezioni Noto Sondaggi Elezioni Regionali Abruzzo 2024/ Risultati e dati partiti, Marsilio +8,6% su D’Amico

Nuove proiezioni sui risultati delle Elezioni Regionali Abruzzo 2024, stavolta con campione del 40%: sostanzialmente non cambia molto, la differenza è di qualche decimale, come precisato da Noto Sondaggi in esclusiva per Rete 8, dove parla infatti di un normale assestamento tra i due candidati. In vantaggio resta Marco Marsilio, sceso leggermente al 54,3% (coalizione centrodestra 55,6%), mentre Luciano D’Amico è al 45,7% (coalizione centrosinistra 44,4%).

Sondaggi Demos “interesse per la Chiesa perde 15%”/ “Passioni tristi per i giovani, fede cresce negli over50”

La sesta proiezione di Noto Sondaggi, che riguarda i partiti, conferma l’assestamento dei dati. Fratelli d’Italia resta primo partito col 23,9%, a seguire il Pd con il 18,6%, poi Forza Italia al 14,1%, quindi la Lega all’8,6%, Abruzzo Insieme al 7,9%, M5s al 7%, Marsilio Presidente al 5,3%, Azione al 4,3%, Alleanza Verdi Sinistra al 3,5%, D’Amico Presidente al 3,1%, Noi Moderati al 2,4%, infine Udc-Dc all’1,3%. (agg. di Silvana Palazzo)

Sondaggi politici, la media/ Schlein ‘ruba’ lo 0,5% a Meloni, M5s 16%, Lega davanti a Fi. Centrodestra a +2%

PROIEZIONE ED EXIT POLL ALLE REGIONALI IN ABRUZZO: I PARTITI

La seconda proiezione mostrata da Noto Sondaggi in esclusiva per Rete 8 sui risultati delle Elezioni Regionali Abruzzo 2024 ha una copertura del 15% del campione; quindi, si inizia ad avere una buona rappresentatività statistica. Dunque, Marco Marsilio, il presidente uscente e candidato del centrodestra, è avanti con il 54,5% contro il 45,3% attribuito al candidato del centrosinistra Luciano D’Amico. Dunque, rispetto alla prima proiezione la percentuale si va consolidando, perché il campione è aumentato, ma la percentuale di consenso è rimasta stabile, visto che l’incremento di Marsilio è di 0,2 punti percentuali. Le prossime proiezioni, stando a quanto anticipato da Noto ai microfoni dell’emittente abruzzese, permetteranno di capire anche gli equilibri all’interno delle coalizioni che sostengono i due candidati. La partita, comunque, sembra chiusa per Noto, secondo cui sarebbe difficile assistere ad un ribaltone, dunque per Noto il nome del nuovo presidente è quello di Marsilio.

Sondaggi politici/ Campo largo a -5% dal Centrodestra: calo FdI sotto 28%, Pd 20%, Conte doppia la Lega

Posizione confermata dopo l’uscita della terza proiezione di Noto Sondaggi (copertura 25%), che mostra un altro leggero incremento di Marco Marsilio, attestato al 54,7% contro il 45,3% di Luciano D’Amico. Per quanto riguarda la coalizione, quella del centrosinistra è al 44%, mentre quella del centrodestra al 56%. Disponibili anche i dati relativi ai partiti con la quarta proiezione. Infatti, Fratelli d’Italia sarebbe il primo partito con il 24,1%, il secondo è il Pd con il 18,1%, il terzo è Forza Italia con il 14,3%. Dunque, la Lega con l’8,7%, con la lista civica Abruzzo Insieme all’8% che raccoglie più di M5s, al 7%. A seguire la lista Marsilio Presidente al 5,1%, Azione al 4,5%, Alleanza Verdi Sinistra al 3,4%, la lista D’Amico presidente 3%, Noi Moderati al 2,4%, Udc all’1,4%. Anche questa proiezione mostra che la coalizione di Marsilio raccoglie un punto in più del suo candidato, mentre D’Amico uno in più della coalizione che lo sostiene. (agg. di Silvana Palazzo

PROIEZIONE ED EXIT POLL ALLE REGIONALI IN ABRUZZO: MARSILIO VERSO IL TRIONFO

Se il primo exit poll dava una partita “aperta”, il secondo l’ha chiusa quasi del tutto e le prime proiezioni blindano i risultati a favore del Centrodestra: Marco Marsilio sarà rieletto Governatore d’Abruzzo dopo i risultati delle Elezioni Regionali 2024 tenutesi nella giornata del 10 marzo. La forbice inizialmente “minima” si è ampliata già nettamente con i dati in arrivo da Noto Sondaggi per Rete 8 del secondo exit poll a copertura 100% regionale: i risultati danno il Presidente dell’Abruzzo uscente nuovamente vincente con il 50,5%-54,5% delle preferenze contro il 45,5%-50,5% di D’Amico. Lato coalizioni, il Centrodestra ottiene il 51,5-55,5% contro il 44,5-48,5%.

Ma è poi con la prima proiezione – a copertura di campione del 5% – che Marsilio in quota Centrodestra può iniziare a festeggiare: la proiezione è infatti un dato statistico che si “mescola” con i primi dati dai seggi e vede il Presidente dell’Abruzzo uscente trionfare con il 54,5% contro il 45,5% del candidato di Centrosinistra D’Amico. «Il secondo exit poll conteneva già qualche indicazione nei seggi: il +9% della prima proiezione è un dato molto diverso del primo exit poll, e ha solidità maggiore rispetto al dato sondaggistico degli exit poll. Al momento i risultati sarebbero molto diversi da quanto atteso alla vigilia», ha spiegato il fondatore di YouTrend, Lorenzo Pregliasco, intervenendo alla Maratona Mentana su TgLa7.

PRIMI EXIT POLL DI NOTO SONDAGGI: MARSILIO AVANTI MA DI POCHISSIMO…

Alla chiusura dei seggi delle Regionali Abruzzo 2024 dopo le ore 23 puntuali arrivano i primi exit poll forniti da Noto Sondaggi in esclusiva per il Canale Rete 8 e la partita sembra tutt’altro che già chiusa: il Centrodestra di Marco Marsilio conferma il pronostico della vigilia ma con un margine ancora molto “sottile” di vantaggio rispetto allo sfidante del Centrosinistra, Luciano D’Amico. Secondo infatti gli exit poll delle ore 23 – che hanno un margine di errore attorno al 4% massimo, secondo la stima di Antonio Noto – il Governatore uscente ottiene una forchetta di preferenze tra il 48,7% e il 52,7%; per il “campo largo” di D’Amico invece i risultati in diretta dicono per ora 47,3%-51,3%.

Gli exit poll di Noto offrono poi anche un primo dato sulle coalizioni delle Elezioni Regionali Abruzzo 2024: per il Centrodestra unito tra FdI, Lega, FI, Noi Moderati e Udc si ottiene una forchetta tra il 49,7% e il 53,7%, mentre più al ribasso al momento il “campo largo” di M5s, Pd, AVS, Azione, Italia Viva e PiùEuropa. Le liste di sinistra con D’Amico raccolgono il 46,3% e 50,3%. I prossimi exit poll usciranno attorno alle 23.50 con lo stesso margine d’errore, mentre da dopo mezzanotte usciranno le proiezioni con margine fallimentare di massimo il 2%. La partita è appena cominciata…



SONDAGGI ED EXIT POLL: QUANTO POTREBBERO USCIRE I PRIMI RISULTATI DELLE REGIONALI ABRUZZO 2024

Appena due settimane dopo i risultati della Sardegna ecco tutto pronto e apparecchiato per i primi dati sulle Elezioni Regionali Abruzzo 2024, la sfida a due tra il Governatore uscente Marco Marsilio e l’ex rettore Luciano D’Amico: dopo le due consuete settimane di silenzio elettorale senza sondaggi politici ufficiali, ecco che tra qualche minuto potrebbero essere svelati le rilevazioni fatte e gli eventuali exit poll raccolti durante la giornata di voto oggi. Con la chiusura dei seggi alle ore 23 scatterà subito lo spoglio delle schede così che nel giro di poche ore si potrà già avere una prima indicazione sui risultati delle elezioni Regionali Abruzzo 2024: gli exit poll potrebbero dunque essere pubblicati dopo le ore 23 con l’apertura dei plichi e l’inizio dello spoglio, anche se si potrebbe consumare la medesima situazione vista in Sardegna dove un voto estremamente locale non aveva “acceso” l’interesse nazionale degli istituti demoscopici principali, da Swg a Opinio, passando per Tecné e YouTrend.

In attesa di capire se a breve arriveranno exit poll o se si dovrà attendere i dati reali dello spoglio, ecco alcuni dei dati registrati prima del silenzio elettorale che confermavano l’assoluto equilibrio alla vigilia tra gli unici due candidati Presidente alla guida della Regione Abruzzo. Nei sondaggi raccolti da Winpoll – committente il Partito Democratico – nel periodo 18-22 dicembre 2023 già si preannunciava una sfida all’ultimo voto: il Centrodestra unito con il Governatore uscente e vincitore alle Regionali 2019 guidava con il 50,8% dei consensi contro il 49,2% di Luciano D’Amico, candidato unico della sinistra. Sul fronte liste, FdI otteneva a fine 2023 il 29,2% delle preferenze davanti al 18,6% del Pd, 17,1% M5s e 11,6% di Forza Italia, quasi doppiando l’alleato della Lega al 5,8% su base regionale.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 2024: I SONDAGGI POLITICI PRE-SILENZIO ELETTORALE

Dopo le prime difficoltà dell’anno e con gli ultimi sondaggi recuperati prima del silenzio elettorale, la situazione sui Risultati Elezioni Regionali Abruzzo 2024 sarebbe ancora più in equilibrio sebbene con un lieve vantaggio in capo dal Governatore uscente Marsilio. I sondaggi pre-silenzio sempre di Winpoll e sempre commissionati dal Pd – ma nel periodo 21-23 febbraio 2024 – il margine tra i due candidati si è ulteriormente assottigliato: il candidato del Centrodestra sarebbe dato attorno al 50,4% mentre D’Amico del “campo largo progressista” inseguirebbe al 49,6%. I sondaggi sulle Regionali abruzzese per quanto riguarda le singole liste vedono invece un calo netto di Fratelli d’Italia fino al 25,2%, davanti al 17,8% del Pd con il M5s in discesa fino al 13,4%: lato Centrodestra, la lista civica di Marsilio sfiora la Lega (5,9% contro il 6,3% del Carroccio) mentre Forza Italia resta attorno al 10%; lato sinistra invece, la lista AVS sale al 5,8% contro il 5,2% di Abruzzo Insieme e il 4,2% di Azione-Calenda.

Chiudiamo in attesa dei risultati delle Elezioni Regionali Abruzzo 2024 con gli ultimi sondaggi di Bidimedia espressi il 19 febbraio scorso e riferiti sempre alla sfida Marsilio-D’Amico in un bipolarismo “rinnovato” e aggiornato al 2024: in questo caso la distanza tra i due sarebbe più marcata con il Centrodestra davanti col 52,6% mentre il “campo largo” rimarrebbe al 47,4%. Importante il dato sugli indecisi, identificato con il 25% mentre l’affluenza si fermerebbe ad un 49-53%, sulla scia di quanto già visto nelle Regionali in Sardegna appena due settimane fa. Sui partiti i sondaggi Bidimedia tendono a premiare il Centrodestra, specie con FdI al 29,6%: FI al 10,2%, Lega 7,9%, Lista Marsilio 3,3%, Dc-Udc 1,2% e Noi Moderati 1,1%. Per il Centrosinistra a sostegno di D’Amico svetta il Pd di Schlein al 18,7%, M5s 10,8%, Lista D’Amico 6%, AVS 4,1%, Azione 4%, Italia Viva-Socialisti 3,1%. Ricordiamo che secondo quanto stabilito dal sistema elettorale vigente in Abruzzo, non v’è ballottaggio previsto per le Elezioni Regionali: alle liste collegate al Presidente più votato viene infatti assegnato un premio di maggioranza diverso a seconda del risultato. Per assegnare i 29 seggi + 1 il premio di maggioranza scatta con soglia tra minimo 60 e massimo 65% di consiglieri in dote al Presidente eletto: la legge regionale stabilisce due soglie di accesso all’assegnazione dei seggi, una per le liste singole e per le coalizioni, pari al 4% dei voti validi regionali. Un’altra per le liste che fanno parte di una coalizione che abbia superato il 4 per cento dei voti, pari al 2 per cento dei voti validi regionali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA