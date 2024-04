Elezioni Regionali Basilicata 2024/ Diretta verso i risultati: candidati, quando e come si vota

ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 2024: INFO DIRETTA, QUANDO SI VOTA E A CHE ORA SI SAPRANNO I RISULTATI

Verranno aperti domani i seggi per le Elezioni Regionali Basilicata 2024. La formula è quella del turno unico, quindi niente ballottaggio: verrà eletto presidente il candidato che otterrà più voti nei risultati. La sfida in questo caso è a tre, tra il governatore uscente Vito Bardi, sostenuto da una coalizione che vede uniti il centrodestra, Azione e Italia Viva, Piero Marrese per centrosinistra e M5s, infine Eustachio Follia di Volt. La diretta del voto è “spalmata” su due giorni, perché le urne apriranno alle ore 7 di domani, domenica 21 aprile, fino alle 23. Poi saranno nuovamente disponibili dalle 7 alle 15 di lunedì 22 aprile.

Come si vota alle Elezioni Regionali Basilicata 2024/ Voto disgiunto, regole scheda elettorale e numero seggi

Questi gli orari, importanti anche perché subito dopo la chiusura dei seggi partirà lo spoglio dei voti, che dovrà essere portato a termine entro 12 ore. Di conseguenza, già lunedì potremmo avere un quadro chiaro dei risultati delle Elezioni Regionali Basilicata 2024. Di sicuro, si partirà con gli exit poll, poi avremo a disposizione le prime proiezioni. Comunque, per l’occasione si è evitato di avere un election day, visto che a breve arriverà il momento delle europee.

Elezioni Regionali Abruzzo 2024/ Diretta verso voto: D'Amico vs Marsilio, boom accrediti media per risultati

RISULTATI BASILICATA 2024, COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI: NIENTE VOTO DISGIUNTO

Per quanto riguarda il come si vota alle Elezioni Regionali Basilicata 2024, è valida la legge elettorale del 2019. Non mancano però delle novità importanti, a partire dalla parità di genere con la doppia preferenza. Questo vuol dire che si può optare per una doppia preferenza, quindi un candidato uomo e una donna. Se però si sceglie lo stesso genere, è ritenuto valida solo la prima preferenza. Inoltre, c’è stata l’abolizione del listino e del voto disgiunto, pena voto nullo. Di conseguenza, non potete votare il candidato presidente e consiglieri di liste diverse. Gli elettori hanno la possibilità di esprimere il proprio voto per una delle liste provinciali: va segnato il rettangolo corrispondente o scritto cognome o nome e cognome di uno dei candidati della stessa lista. Così il voto viene attribuito al candidato governatore o alla di lui coalizione.

Voto disgiunto è valido alle Elezioni Regionali Abruzzo 2024?/ Cos’è, info e regole su come si vota

Sempre a proposito della legge elettorale, è previsto un premio di maggioranza per il presidente che vince le Elezioni Regionali Basilicata 2024. Si va da 11 seggi con un vantaggio del 30% ad un massimo di 14 seggi con un margine del 40%. Per quanto riguarda invece la soglia di sbarramento, corrisponde all’8% per le coalizioni e al 3% per le liste che non rientrano nelle coalizioni. Niente sbarramento per le liste delle coalizioni che superano il 4%. La regione è suddivisa in due circoscrizioni territoriali, quelle di Potenza e Matera, che costituiscono il collegio unico. La divisione è utile per calcolare i voti attribuiti ai candidati e per i seggi tra coalizioni e liste. Per le Elezioni Regionali Basilicata 2024 il numero dei seggi da assegnare non cambia rispetto alla precedente tornata elettorale: sono 13 per la circoscrizione di Potenza e 7 per Matera, quindi nel complesso sono sempre 20 seggi.

CHI SONO I CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI IN BASILICATA 2024: SFIDA A TRE

La sfida per le Elezioni Regionali Basilicata 2024 è a tre. Nello specifico, tra il presidente uscente, Vito Bardi, che può contare sul centrodestra e il sostegno di Italia Viva e Azione. Per il centrosinistra c’è Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera, che invece è supportato da Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra (Avs). C’è poi Eustachio Follia di Volt. Il governatore uscente, ex generale della Gdf voluto da Silvio Berlusconi come candidato alle precedenti elezioni, vuole ottenere la riconferma. La sua ricandidatura era a rischio, ma anche il caos nel centrosinistra gli ha dato una mano, visto che la sua coalizione si è compattata verso lui e ha ottenuto pure il sostegno di Matteo Renzi e Carlo Calenda.

Per il centrosinistra la scelta sembrava dover ricadere sull’imprenditore Angelo Chiorazzo, su cui però M5s e del non hanno trovato un accordo. Così è spuntato il nome di Domenico Lacerenza, la cui ipotesi è durata meno di 24 ore. La svolta è stata trovata con Piero Marrese. Non è tra i favoriti il giornalista Eustachio Follia, che però può giocarsi la carta dell’outsider con il Movimento Volt.











© RIPRODUZIONE RISERVATA