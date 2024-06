Ballottaggi Elezioni Comunali 2024, risultati affluenza/ Diretta e come si vota: sindaci Firenze Bari Perugia

DIRETTA BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2024: QUANDO E DOVE SI VOTA. ORARI AFFLUENZA

Urne finalmente aperte nei 107 Comuni ai ballottaggi per le Elezioni Comunali 2024: dopo i risultati del primo turno dell’8-9 giugno scorsi – in concomitanza con le Elezioni Europee e le Regionali in Piemonte – si chiude tra oggi e domani la partita delle Amministrative, con ben 14 capoluoghi di provincia (di cui 4 di Regione) ancora in bilico. Si vota per i ballottaggi delle Elezioni Comunali oggi – domenica 23 giugno 2024 dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 24 giugno, dalle 7 fino alle 15: una volta chiusi i seggi inizierà subito lo spoglio con le prime proiezioni ed exit poll.

Come si vota al ballottaggio, Elezioni Comunali 2024/ Regole voto secondo turno, scheda e apparentamento

Tenuto conto che ai ballottaggi vanno solo i Comuni superiori (ovvero con più di 15mila abitanti), ecco le principali città che si trovano a dover decidere sindaco e Consiglio Comunale con il secondo turno di oggi e domani: 107 i Comuni totali, tra cui appunto 14 capoluoghi di provincia e 4 di Regione. Nell’ordine, sono aperti i ballottaggi per Bari, Campobasso, Firenze, Potenza e Perugia, a cui si aggiungo anche Lecce, Avellino, Cremona, Urbino, Caltanissetta, Vibo Valentia, Rovigo, Verbania e Vercelli. Tra i Comuni non capoluoghi al ballottaggi Comunali 2024 troviamo anche Paesi molto popolosi come Settimo Milanese e Novate Milanese in Lombardia; Rapallo in Liguria; Rivoli in Piemonte; Civitavecchia e Tarquinia nel Lazio; Empoli, Piombino e Cortona in Toscana; Torre Annunziata, Casal di Principe, Castel Volturno, San Giuseppe Vesuviano in Campania; Manfredonia, San Severo, San Giovanni Rotondo, Putignano, Copertino e Santeramo in Colle in Puglia.

Diretta Ballottaggi Elezioni Comunali 2024/ Verso risultati Firenze, Bari, Lecce, Perugia: le nuove alleanze

Per quanto riguarda l’affluenza, dopo che i risultati del primo turno fissarono il dato dei votanti al 62,61% complessivo in tutti i 3708 comuni al voto, tra oggi e domani verranno come sempre diffusi i dati parziali dei votanti a ballottaggi: alle ore 12, 19 e 23 per le votazioni di domenica, alle 15 con l’affluenza finale nella giornata di lunedì.

RISULTATI PRIMO TURNO ELEZIONI COMUNALI 2024: I 14 CAPOLUOGHI AL BALLOTTAGGIO E I CANDIDATI SINDACO

Dopo l’appassionante sfida del primo turno, dove sui 29 Capoluoghi totali al voto per le Elezioni Comunali 2024 ben 15 sindaci sono già stati eletti, ecco che nei ballottaggi si rivolveranno le rimanenti 14 Amministrazioni in bilico, alcune con risultati previsti quasi certi, altri con incertezza fino all’ultimo voto di domani. Vediamo così le principali sfide per il secondo turno delle Amministrative 2024, partendo dalle due città più attese e con valenza anche in ambito nazionale, Firenze e Bari.

RISULTATI CIRCOSCRIZIONE NORD OVEST, PREFERENZE ELEZIONI EUROPEE 2024/ Diretta: Ilaria Salis supera Tajani

Nel capoluogo della Toscana la scommessa di Matteo Renzi di “decidere” i risultati del voto è riuscita in parte, facendo mancare voti importanti al Centrosinistra al primo turno ma non riuscendo a portare la candidata Saccardi al ballottaggio: restano dunque la candidata Pd Sara Funaro a scontrarsi con il Centrodestra di Eike Schmidt, con però la possibilità per il Centrosinistra di avere gran parte degli elettori di Saccardi e Del Re al primo turno (sebbene Renzi non abbia dato alcuna indicazione di voto per Italia Viva). A Bari invece il centrodestra di Fabio Romito sfida il candidato post-Decaro, ovvero Vito Leccese (Pd), che può contare al secondo turno dei voti del primo tra i non eletti, ovvero il grillino Michele Laforgia.

Per gli altri 12 Comuni capoluoghi al voto nei ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024 ecco i candidati sindaco con relative coalizioni che si sfidano nello spoglio al via domani pomeriggio: a Campobasso è lotta tra Aldo De Benedittis (Centrodestra, 47,9% al primo turno) e Marialuisa Forte (Cs al 32,16%), a Perugia è sfida tra donne con Margherita Scoccia del Cdx contro Vittoria Ferdinandi del Csx, entrambe hanno sfiorato il 50% senza riuscirsi al primo turno. A Potenza la destra di Francesco Fanelli sfida la sinistra con le civiche di Vincenzo Telesca, mentre a Lecce il Centrodestra di Adriana Poli Bortone non ha vinto il primo turno per un pugno di voti: verrà sfidata da Carlo Salvemini del Centrosinistra. Ad Avellino il ballottaggio è tra Antonio Gengaro (Cs) contro Laura Nargi con liste civiche, a Cremona invece la lotta è tra Alessandro Portesani (Cd) e Leonardo Virgilio (Cs): Gambini-Cdx e Scaramucci-Csx è il secondo turno a Urbino, mentre a Caltanissetta in Sicilia il ballottaggio va tra Walter Tesauro (destra) e Annalisa Petitto (Sinistra). Chiudiamo con gli ultimi 4 capoluoghi al voto tra oggi e domani: a Vibo Valentia è sfida tra Cosentino (cdx) e Romeo, a Rovigo tra Vittadin-Cd e Gaffeo-M5s, nei due piemontesi Verbania e Vercelli è rispettivamente la sfida Brezza-Cs vs Albertella-Civiche e Scheda-Cd vs Bagnasco Cs a decidere i ballottaggi delle Comunali 2024.

COME SI VOTA PER I BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI 2024: NON VALE IL VOTO DISGIUNTO

Se al primo turno la complessità delle regole su come si vota alle Elezioni era dettata dalla duplice (in Piemonte triplice) scheda elettorale tra Comunali-Europee-Regionali, per i ballottaggi del 23-24 giugno 2024 capire come si vota i candidati sindaco è questione davvero molto semplice.

La scheda per il secondo turno comprende nome e cognome dei due candidati alla carica di sindaco dentro un apposito rettangolo: sotto vengono riportati le liste a sostegno dei due candidati, che possono essere anche di più del primo turno in base agli eventuali apparentamenti (ovvero liste che sostenevano altri candidati al primo turno e che chiudono un accordo elettorale per sostenere uno dei duellanti al ballottaggio). Si vota tracciando un segno sul nome del candidato e/o su una lista a sostegno dello stesso: non è previsto il voto disgiunto nei ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024, così come occorre ricordare che per le preferenze dei voti di lista restano validi quelli espressi nel primo turno. Nello spoglio dei ballottaggi infatti si conteggerà solo i voti dei due candidati sindaco: per i voti dei partiti tengono fede i risultati raccolti nello spoglio di due settimane fa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA