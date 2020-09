Elezioni Regionali Campania 2020/ Come si vota, diretta: liste e affluenza

Pronti per seguire in diretta il voto per le Regionali Campania in una due-giorni che vede gli italiani chiamati alle urne anche per dire Sì o No al referendum sul taglio dei parlamentari, senza dimenticare la tornata di Amministrative e di elezioni suppletive al Senato nei collegi uninominali Sardegna 03 e Veneto 09. Qui però ci occupiamo approfonditamente delle Regionali in Campania, con i seggi aperti a partire da questa mattina, domenica 20 settembre, dalle 7:00 fino alle 23. Le operazioni di voto proseguiranno nella giornata di domani, lunedì 21 settembre, dalle 7:00 di mattina alle 15:00 del pomeriggio. Per i primi exit poll e successivi risultati delle Regionali campane bisognerà attendere appunto la chiusura dei seggi: per ogni aggiornamento sull’andamento dello scrutinio, oltre alle nostre pagine, disponibile la diretta live sul portale del Ministero degli Interni “Eligendo”. Interessante la contesa anche in ottica nazionale: almeno sulla carta la Campania dovrebbe essere infatti l’unica Regione saldamente in mano al centrosinistra, almeno stando ai sondaggi pubblicati prima dello stop, che vedevano il governatore De Luca in testa.

I 7 CANDIDATI IN CAMPANIA

Sono le Elezioni Regionali Campania 2020, ma potrebbero essere tranquillamente le Elezioni Regionali del 2015, almeno stando alla triade dei candidati presentati da centrosinistra, centrodestra e MoVimento 5 Stelle. Sono infatti ancora una volta Vincenzo De Luca, Stefano Caldoro e Valeria Ciarambino a guidare i rispettivi schieramenti in una tornata che mai come quest’anno saprà indicare come l’elettorato ha modificato il proprio orientamento. A tentare di guastare la festa ai sopracitati leader saranno Giuseppe Cirillo (già candidato alle presidenza dell’Umbria lo scorso ottobre) per il Partito delle Buone Maniere, Giuliano Granato di Potere al Popolo, Luca Saltalamacchia per la lista ambientalista Terra e Sergio Angrisano per il Terzo Polo, sigla di destra identitaria e meridionalista. Ha invece rinunciato a correre Gabriele Nappi, leader della lista Naturalismo, dopo aver riscontrato difficoltà nella presentazione delle firme.

COME SI VOTA ALLE REGIONALI 2020: LA SCHEDA ELETTORALE

Alle Regionali in Campania la legge elettorale vigente, modificata nel 2015, prevede che sia eletto presidente il candidato che ottiene anche un solo voto in più dei suoi avversari. Per la coalizione o la lista del presidente eletto viene assicurato all’interno del Consiglio regionale un premio di maggioranza del 60%, in modo da garantire la governabilità. In particolare, i 50 seggi del Consiglio sono così suddivisi su base provinciale: 27 per la provincia di Napoli, 9 per Salerno, 8 per Caserta, 4 per Avellino e 2 per Benevento. Alla ripartizione dei seggi partecipa ogni lista che riesce a superare la soglia di sbarramento del 3% su base provinciale, salvo che faccia parte di una coalizione in grado di ottenere almeno il 10% dei consensi. Capire come si vota alle Regionali Campania è molto facile: gli elettori avranno a disposizione il voto disgiunto. Essi potranno esprimere la preferenza per una lista e per un candidato presidente non collegato a tale lista. Prevista anche la doppia preferenza di genere: ciò significa che gli elettori potranno esprimere fino a due preferenze, a patto però che i candidati consiglieri prescelti appartengano alla stessa lista e che siano un uomo e una donna. In caso contrario ad essere annulla sarà la seconda preferenza indicata.



