Elezioni Regionali Puglia 2020/ Diretta risultati, exit poll, liste: incognita M5S

Riprendono oggi le operazioni di voto in Puglia per le Elezioni Regionali 2020, poi ci si concentrerà sui risultati. Dopo la prima “sessione” di ieri, alle 7 di questa mattina riaprono i seggi fino alle 15. Sono 3,5 i milioni di elettori chiamati a scegliere il nuovo governatore. In corsa per la presidenza ci sono 8 candidati che si stanno sfidando in un unico turno, senza possibilità di ballottaggio. Per vincere è infatti sufficiente ottenere un voto in più rispetto agli avversari. C’è dunque il governatore uscente Michele Emiliano, candidato del centrosinistra e appoggiato da 15 liste. A sfidarlo l’europarlamentare Raffaele Fitto, candidato del centrodestra e sostenuto da 5 liste. Per il Movimento 5 Stelle c’è la consigliera regionale uscente Antonella Laricchia, che però è sostenuta anche da una lista civica. Quindi, il consigliere regionale uscente Mario Conca, il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto, l’archeologo e antropologo Pierfranco Bruni, il professore di educazione fisica Nicola Cesaria e l’avvocato barese Andrea d’Agosto. In attesa dei risultati definitivi e ufficiali, ci sono quelli dell’affluenza, che alle ore 23 di ieri si è attestata al 39,63%.

DIRETTA ELEZIONI REGIONALI PUGLIA: IL CASO SCHEDA

Nel primo giorno di Elezioni Regionali 2020 in Puglia è scoppiato un dibattito sui social sulla scheda elettorale. Ha creato molto stupore negli elettori che si sono recati ai seggi per scegliere il governatore per la Regione Puglia dei prossimi cinque anni. Il motivo è legato alle dimensioni della scheda. “Un lenzuolo a due piazze”, ha scherzato un utente. Qualcuno l’ha paragonata ad una coperta e chi, invece, ha sottolineato le difficoltà nel piegarla dopo aver espresso la propria preferenza. Tutta “colpa” delle liste a supporto dei candidati, in particolare quelle a supporto del governatore uscente Michele Emiliano. Il numero è considerevole: sono ben 15. Visto che i simboli si trovano tutti accanto al suo nome, la scheda è diventata inevitabilmente grande. Inevitabilmente c’è stato anche spazio a ironia (“Se la smettessimo di vivere in una società patriarcale, saprete anche voi ripiegare un lenzuolo”) e stupore si social. Qualcuno si è pentito di averla srotolata tutta per esprimere la propria preferenza, perché poi ha avuto difficoltà nel ripiegarla.

ELEZIONI REGIONALI PUGLIA: COME ANDÒ NEL 2015

Cinque anni fa alle Elezioni Regionali in Puglia fu l’attuale candidato del Centrosinistra Michele Emiliano ad esser stato eletto con il 47,12% delle preferenze: il trionfo sui rivali avvenne con 29 seggi conquistati, suddivisi in Pd (18,8%, 3 seggi), Emiliano sindaco di Puglia (9,25%, 6 seggi), Noi a Sinistra per la Puglia (6,47%, 4 seggi), Popolari (5,88%, 3 seggi), La Puglia con Emiliano (4,06%, 3 seggi). Sconfitti furono sia Antonella Laricchia del M5s (16,335, 7 seggi) e i due candidati divisi del Centrodestra: Francesco Schittulli conquistò il 18,29% e 8 seggi distribuiti in 4 per Oltre Fitto (9,25% alle urne) e altri 4 per Movimento politico Schittulli-Area Popolare (6,04%), mentre Fratelli d’Italia conquistò solo il 2,32% su scala regionale. La candidata di Lega e Forza Italia Adriana Poli Bortone prese il 14,4% con 6 seggi rimanenti: Fi al 10,8%, Noi con Salvini al 2,29%. Senza seggi e sconfitti alle Regionali Puglia 2015 rimasero Riccardo Rossi (l’Altra Puglia) al 1,02%, Gregorio Mariggiò (Federazione dei Verdi) allo 0,45%, Michele Rizzi (Partito di Alternativa comunista) allo 0,3%.



