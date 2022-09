Elezioni Svezia 2022 diretta risultati/ Premier Andersson sfida la destra: i sondaggi

URNE APERTE PER LE ELEZIONI SVEZIA 2022: QUANDO I RISULTATI IN DIRETTA

Con le Elezioni Svezia 2022 sono ben 7,5 milioni di elettori in tutto il Paese che potranno presentarsi alle urne oggi 11 settembre fino alle ore 20: per la monarchia costituzionale nella Repubblica parlamentare Svezia l’appuntamento di oggi si apre ad un bivio imponente, specie perché tali Elezioni legislative (assieme anche alle Regionali e Municipali) arrivano a pochi mesi dalla Presidenza di turno dell’Unione Europea che tocca per l’appunto alla Svezia (dal 1 gennaio 2023). Un terzo Governo consecutivo del Centrosinistra (i socialdemocratici, S) oppure la svolta con la destra, per la prima volta in cartello elettorale tra i Moderati (M) e i Democratici di Svezia (SD), compresi anche i Cristianodemocratici (KD) e il Partito Liberale (L-RE).

Teorie del complotto 11 settembre 2001/ Crollo Torri, ebrei ‘salvi’ e attentato USA

I primissimi risultati delle Elezioni Svezia 2022 arriveranno in diretta da Stoccolma già dopo le ore 20 in quanto sono previsti due exit poll con le prime indicazioni del voto odierno: i veri risultati più attendibili e affidabili dovrebbero poi arrivare attorno alle ore 24, sempre con nuove rilevazioni dei dati reali in diretta dai seggi svedesi. Dopo la candidatura alla NATO in seguito alle possibili minacce ai confini della Russia, la Svezia della Premier uscente (e ricandidata) Magdalena Andersson si avvicina a queste Elezioni con per l’appunto il bilico anche completo di sondaggi e previsioni.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi: spenta Zaporizhzhia, ritirata russi in Sud Ucraina

VERSO I RISULTATI ELEZIONI SVEZIA 2022: I SONDAGGI E I CANDIDATI

Il blocco della sinistra a sostegno della Premier Andersson è guidato dal partito Socialdemocratico, prima forza in Svezia fin dagli anni Trenta, assieme ai Verdi, alla Sinistra e al Centro: ad oggi la coalizione di Centrosinistra è data tra il 49,6% e il 51,6% dei sondaggi emersi poco prima delle Elezioni Svezia 2022. L’unione invece del Centrodestra – ovvero M, SD, KD e L-RE – a sostegno del moderato Ulf Kristersson è data attorno 47,6%- 49,4%. Come si evince insomma, Elezioni Politiche tutt’altro che scontate per la Svezia che si sveglierà domani mattina con un nuovo Governo e un nuovo Parlamento. Sarà decisivo capire come gli elettori giudicheranno il cartello tra i Moderati di Kristersson e il blocco nazionalista di “Democratici di Svezia” del leader Jimmie Akesson: dopo anni di “esilio politico”, la destra svedese diviene oggi indispensabile per far vincere i Moderati, puntando sui temi delicati e spinosi in Svezia come l’immigrazione, l’inflazione e il caro-energia letteralmente esploso.

Attentato 11 settembre 2001/ American Airlines 77 e United Airlines 93: voli contro Pentagono e Pennsylvania

Gli ultimi sondaggi prima delle Elezioni Svezia 2022 – condotti da Europe Elects tra il 31 agosto e il 7 settembre – mostrano l’attuale scenario elettorale ad urne ancora aperte: davanti resta il Partito di Andersson al 29%, segue l’ottima performance della destra di Akesson al 21% (+3% rispetto alla precedente rilevazione). Al 18% in calo il Centrodestra dei Moderati, mentre pari finiscono Sinistra (V) e Centristi (C) all’8%: appena dopo i cristiano democratici (KD) al 6%, i liberali al 5% e i Verdi sempre al 5% dei sondaggi politici sul voto svedese. Non decollano le liste ambientaliste nel Paese di Greta Thunberg (giovane leader del movimento per il clima “Fridays for Future”, ndr) che infatti, in vista del voto, ha polemizzato con i partiti «La crisi ambientale è stata più o meno ignorata e nel migliore dei casi è stata ridotta a una questione energetica».

🇸🇪 Swedish General Election | Infostat poll: S — Centre-left: 29%

SD — Right-wing: 21% (+3)

M — Centre-right: 18% (-1)

V — Far-left: 8%

C — Centrist: 8% (+1)

KD — Centre-right: 6% (-1)

L-RE — Centre-right: 5%

MP — Green: 5% Fieldwork: 31 August – 7 September

Sample size: N/A pic.twitter.com/r96XgVbMRe — European Insider (@Europa_Insider) September 9, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA