Elezioni Tunisia 2019: risultati Presidenziali/ 26 candidati: favoriti, secondo turno

Sono aperta da questa mattina le urne in Tunisia per le Elezioni Presidenziali 2019 che consegneranno nell’unica democrazia rimasta dalle rivolte della Primavera Araba il nuovo Presidente dopo la morte del saggio riformista Essebsi, scomparso nel luglio scorso. Dunque seggi aperti oggi in Tunisia a partire dalle 8 del mattino fino alle 18 ora locale (ovvero le 19 in Italia) per eleggere il secondo presidente della Repubblica a suffragio universale dopo la cacciata della dittatura di Ben Ali (al potere dal 1987). Il prossimo 6 ottobre si terranno sempre in Tunisia le Elezioni legislative, ma quelle decisamente più “simboliche” e importanti nell’ottica della sfida tra democrazia e vecchi/nuovi regimi sono proprio le Presidenziali oggi. Con ben 26 candidati sarà quasi impossibile che si arrivi a risultati certi già in questo primo turno, con il secondo turno a quel punto previsto non tra due settimane ma dopo il voto per i nuovi parlamentari. Insomma, destino oscuro al momento sul nuovo Presidente della Tunisia: poteri importanti (Esteri, Difesa e Sicurezza Nazionale) ma non assoluti, per precisa volontà della nuova Costituzione faticosamente scritta dopo la Primavera Araba.

I CANDIDATI (E FAVORITI) ALLE ELEZIONI PRESIDENZIALI TUNISIA

La morte di Essebsi ha cambiato un po’ il quadro dei tempi che prevedeva in origine le Elezioni Legislative prima di quelle Presidenziali: ora però, con le date sconvolte, anche i piani dei singoli partiti potrebbero vedersi mutare notevolmente con diverse “correnti” in lizza per controllare il potere in Tunisia dopo queste Elezioni Presidenziali 2019. Dall’attuale primo ministro Youssef Chahed al ministro della Difesa Abdelkarim Zbidi, per passare al leader islamista di Ennahda, Abdelfattah Mourou; i candidati sono tantissimi e l’esito delle Elezioni sembra sempre più imprevedibile. C’è poi anche la pasionaria democratica Abis Moussi, una delle due donne candidate in Tunisia, e per finire il favorito forse numero uno ovvero Nabil Karoui, super-magnate della televisione e al momento in carcere per un caso di corruzione e riciclaggio di denaro. Molti analisi all’estero ritengono pericoloso la salita al potere di Karoui che ha già promesso come uno dei suo primi provvedimenti sarà la cancellazione dell’esilio di Ben Ali dalla Tunisia. Migliaia gli osservatori elettorali, nazionali e internazionali, tra cui quelli dell’Ue (oltre 5.000 in tutto) ma si teme alto tasso di astensionismo per via dei tantissimi candidati, per la crisi economica che ha colpito il Paese nordafricano negli ultimi convulsi mesi di gestione Essebsi e per i rischi di un possibile ritorno dei Fratelli Musulmani in posizioni di vertice per la guida del Paese.

