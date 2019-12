Elezioni Uk, risultati: trionfo Tory e Boris Johnson/ Trump: “Ora un grande accordo”

I risultati delle elezioni nel Regno Unito hanno premiato i Tory del premier Boris Johnson. Nonostante qualcuno pensasse che l’ex sindaco di Londra potesse subire una sonora sconfitta, a causa di qualche scivolone nelle ultime settimane, alla fine il Primo ministro britannico ha trionfato a mani basse, rifilando una sonora sconfitta al Labour di Corbyn, che non prendeva così pochi voti addirittura dal 1935. Un successo schiacciante quello di Johnson, con il partito conservatore che si è così assicurato la maggioranza nella Camera dei Comuni, ben 345 seggi su 650, 19 in più rispetto ai 326 necessari per poter governare agilmente il paese senza eventuali alleanze. “E’ la più grande vittoria dagli Anni ’80, quando molti di voi non erano neanche nati”, le parole dello stesso Johnson rilasciate ai suoi sostenitori a Londra. Secondo la BBC, infatti, i Tory non prendevano così tanti voti addirittura da 32 anni, dal 1987, dai tempi della Lady di Ferro Margaret Thatcher.

ELEZIONI UK, RISULTATI: TRUMP “CHIAMA” JOHNSON

Johnson ha ovviamente rivolto il proprio pensiero alla Brexit, che a meno di clamorosi colpi di scena si concretizzerà entro poco più di un mese, al 31 gennaio del 2020: “Con questo mandato – ha aggiunto BoJo – finalmente realizzeremo la Brexit. Metterò la parola fine a tutte le assurdità di questi tre anni e realizzerò la Brexit entro gennaio, senza se e senza ma”. Johnson ha poi annunciato “Adesso uniamo il Paese”, ringraziando poi coloro che hanno votato il suo partito per la prima volta. In un altro intervento l’ex primo cittadino londinese ha esclamato “Abbiamo provocato un terremoto e cambiato la mappa politica del Paese, dobbiamo cambiare il partito per essere all’altezza”, aggiungendo alla Bbc di voler “guidare un governo della nazione”. Soddisfatto anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che attraverso Twitter ha prima scritto “Sembra una grande vittoria per Boris nel Regno Unito!”, per poi aggiungere, a elezioni certe: “adesso Gran Bretagna e Usa sono liberi di mettere a punto un grande nuovo accordo commerciale dopo la Brexit. Questo accordo ha il potenziale per essere il più redditizio di qualsiasi accordo mai siglato con l’Ue”.

