Elezioni USA 2024: Trump in vantaggio nel voto popolare/ Sondaggi DDHQ: “54% americani boccia Biden”

Si avvicinano sempre di più le Elezioni USA 2024 che il prossimo novembre porteranno al voto i cittadini americani per eleggere il prossimo presidente, con una sfida che (come spesso accade) sembra giocarsi tutta attorno ai due candidati di punta di Repubblicani e Democratici: da un lato un Donald Trump che viaggia veloce nei sondaggi, ma che deve fare anche al contempo i conti con la condanna impartita dal tribunale di New York per il caso Stormy Daniels; dall’altro un Joe Biden sempre meno popolare e che sembra perdere terreno soprattutto tra gli elettori storicamente vicini ai democratici, come gli ispanici e gli afroamericani. Ad ulteriore riprova di questa tendenza che vede Trump come candidato favorito alle Elezioni USA 2024 c’è anche la super media stilata dall’istituto Decision Desk HQ prendendo in esame 725 sondaggi diversi.

L’esito è quello che vi abbiamo anticipato: dopo un brevissimo testa a testa all’inizio del mese scorso in occasione dell’apertura del processo newyorchese, Donald Trump è tornato in vantaggio con il 45,2% delle preferenze, rispetto al 44,1% di americani che voterebbero per il presidente uscente Joe Biden. Quello di cui parlano i sondaggi, insomma, è un distacco minimo di appena l’1,1% ma che sembra dimostrare che la condanna contro il tycoon non avrà alcun peso concreto sull’esito delle Elezioni USA.

Sondaggi USA per le Elezioni 2024: il peso della condanna contro Trump e l’indice di gradimento di Biden

Sull’impatto della condanna contro Trump si è concentrata – tra le altre – l’ultima rilevazione fatta da Ipsos sulle Elezioni USA 2024 confluita (almeno nei suoi dati generali sull’intenzione di voto) nella super media DDHQ: ad aprile, infatti, il 24% dei repubblicani si era detto pronto a non votare per Trump in caso di condanna, mentre dopo la sentenza di New York quel dato è calato al 14%. Significativo che mentre l’89% dei democratici ritengono il verdetto espressione “dello stato di diritto”, l’87% dei repubblicani lo ritiene “motivato politicamente” per impedire – come ha più volte denunciato lo stesso Trump – al tycoon di partecipare alle Elezioni USA 2024.

D’altra parte, mentre l’elettorato repubblicano rimane fermamente ancorato al suo candidato di punta (tanto che secondo i sondaggi Quinnipiac citati da SkyTg24 il 24% degli elettori si è convinto a votare per Trump proprio dopo la condanna) lo stesso non vale per il presidente uscente Joe Biden che arriverà alle urne delle Elezioni USA 2024 con un indice di gradimento di appena il 41,5% considerando la media di quasi 1.300 sondaggi diversi. Frena, nel frattempo, la corsa di Robert Kennedy che dopo un iniziale entusiasmo ora viaggerebbe – in una ipotetica sfida a cinque con Trump, Biden, Stein e West – sotto il 10%.











