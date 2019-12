Elf, un elfo di nome Buddy/ Su Italia 1 film con Zooey Deschanel (oggi 25 dicembre)

Alle 19.25 di mercoledì 25 dicembre su Italia 1 viene trasmesso il film Elf – Un elfo di nome Buddy. La regia della pellicola, uscita nel 2003, è affidata a Jon Favreau e nel cast c’è Will Ferrell nei panni dell’elfo Buddy, James Caan in quelli di Walter Hobbs, Zooey Deschanel nel ruolo di Jovie, Daniel Tay in quello del fratello Michael e Edward Asner che interpreta la parte di Babbo Natale.

Elf, un elfo di nome Buddy: la trama

Un vivace neonato raggiunge per sbaglio la sacca dei regali di Babbo Natale e viene catapultato al Polo Nord dove vivono gli elfi suoi aiutanti. Qui viene adottato da uno di essi che lo chiama Buddy e solo dopo trent’anni rivela al piccolo, ormai cresciuto, la verità: è figlio della compianta Susan e di suo marito Walter che ignora l’esistenza di Buddy e che nel corso degli anni si è incattivito diventando cinico e miscredente. Buddy, allora, decide di tornare a New York per aiutare il vero padre a redimersi. Il primo incontro fra i due, però, è disastroso: Buddy rivela al padre la verità ma Walter non gli crede e lo fa allontanare dalla vigilanza. Alla ricerca di un’idea per aggiustare le cose, Buddy si reca in un centro commerciale e incontra Jovie dalla quale è subito attratto. La ragazza gli rivela che il giorno dopo arriverà Babbo Natale al centro commerciale e così Buddy lavora tutta la notte per addobbarlo per il suo principale: grande è la sua delusione, però, quando scopre che si tratta di un attore.

Ne nasce una rissa nella quale Buddy viene arrestato ma a liberarlo corre in suo aiuto Walter il quale, dopo averlo sottoposto al test del dna, si convince che Buddy e suo figlio e lo porta a casa per fargli conoscere la seconda moglie Emily e il loro figlio Michael. I rapporti fra Buddy e quest’ultimo non sono facili ma migliorano dopo che il fratello maggiore salva il più piccolo da alcuni bulli. Per ricambiare il favore, Michael aiuta Buddy a conquistare Jovie e l’operazione ha pieno successo. Intanto Walter ha problemi al lavoro perché il libro che la sua casa editrice gli ha chiesto di lanciare per Natale non ha successo. Tentando di aiutare il padre Buddy combina solo guai e così viene cacciato da Walter di casa. Quando il giovane sta per andarsene definitivamente, Michael convince il padre del suo errore e insieme corrono a cercare Buddy.

Lo trovano a Central Park e proprio dopo essersi riconciliati ricevono la visita di Babbo Natale che ha problemi con la sua slitta perché si è rotto il motore a causa della mancanza di spirito natalizio. Michael, Walter, Buddy e Jovie riescono a coinvolgere i newyorkesi ad aiutare Babbo Natale il quale riesce a rimettere in sesto la slitta e a consegnare tutti i regali per i bambini. Trascorre un anno. Walter ha rimesso in sesto la casa editrice e ha ottenuto un grande successo con il libro che racconta le avventure di Buddy. Il giovane, invece, ha sposato la sua Jovie e si sono trasferiti al Polo Nord dove vivono ormai in tre, vista la nascita della piccola Suzie. Il giovane, però, mantiene costantemente i rapporti con il padre e soprattutto con il fratello Michael.



