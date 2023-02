Elga e Serena Enardu all’Isola dei Famosi 2023?/ “Torneranno i concorrenti in coppia”

Isola dei famosi 2023: Elga e Serena Enardu nel cast?

Mancano meno di due mesi all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei famosi 2023, in partenza il 17 aprile. Al timone è stata confermata Ilary Blasi, mentre gli opinionisti saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi (al posto di Nicola Savino). In queste settimana la produzione è al lavoro per formare il nuovo cast di naufraghi che sbarcherà in Honduras.

Secondo il settimanale Chi, le sorelle gemelle Elga e Serena Enardu – ex protagoniste di Uomini e Donne – potrebbero diventare delle concorrenti del reality show: “Naufraghi in gara a coppie. Come lo scorso anno, anche in questa edizione dell’Isola dei famosi di Ilary Blasi torneranno i concorrenti in coppia. Tra i provini dei probabili naufraghi ci sono le gemelle Serena ed Elga Enardu”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

In Honduras potrebbero sbarcare anche Cristina Scuccia, ex suora e vincitrice di The Voice 2014, e Pamela Camassa. Stando alle anticipazioni di Tv Blog dovrebbero esserci anche Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina), Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini. Sono state contattate anche Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso: “Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca”, ha detto la figlia di Al Bano a Nuovo Tv. La madre Loredana Lecciso, invece, si è detta possibilista sulla sua partecipazione all’Isola dei famosi: “Ogni volta che sta per partire un nuovo reality show accade che mi contattino e io non escludo nulla, come ho fatto sempre sino a oggi nel corso della mia carriera”. Al momento non è ancora stato confermato Alvin, nel ruolo di inviato.

