Elga Enardu difende la sorella Serena/ “Pago? La volpe che non arriva all’uva…”

L’intervista rilasciata da Pago al settimanale Chi in edicola oggi 3 giugno ha sollevato un vero polverone. Appena lette le dichiarazioni dell’ex compagno, Serena Enardu è intervenuta infuriata su Instagram, smentendole e accusando il cantante di essere un bugiardo. Pacifico, infatti, ha dichiarato di aver trovato sul cellulare della sua fidanzata le prove che quella con Alessandro Graziani non è stata una semplice amicizia ma molto di più. Le prove di un tradimento, quindi, negato e silenziato dalla Enardu. E se Serena ha smentito e si è arrabbiata per quanto letto, sua sorella Elga non è stata da meno. La gemella di Serena ha lanciato anzi una chiara frecciatina all’indirizzo dell’ex cognato.

Elga Enardu contro Pago: “becera volpe!”

Elga Enardu su Instagram ha condiviso un post che recita: “L’uva è acerba, l’uva è bugiarda, l’uva è pu….a, l’uva è finta, l’uva è brutta, l’uva è truccata. Firmato: la volpe che non ci arriva”, e con tanto di sua didascalia “La becera Volpe!” Elga ha poi rincarato la dose in una story su Instagram nella quale ha lanciato quella che sembra essere un’altra frecciatina a Pago, scrivendo “Torneranno di moda anche i neuroni!” Sembra insomma chiaro che Pago abbia messo un punto e in modo definitivo non solo al rapporto con Serena Enardu ma anche a quello con tutta la sua famiglia. Nessuna replica è arrivata però da Pacifico Settembre, né all’indirizzo dell’ex né a quello di sua sorella gemella.



