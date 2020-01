Elga Enardu difende la sorella Serena/ “Sosteniamola, vuole incontrare Pago ma…”

A gran sorpresa, nella prima puntata del Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini ha annunciato Serena Enardu, l’ex fidanzata di Pago. Sta al pubblico decidere se potrà entrare nella Casa per incontrarlo e confrontarsi con lui oppure no. A chiedere ai telespettatori di votare per il sì è la sorella di Serena, Elga Enardu, che su Instagram ha seguito con tutti i follower la diretta e soprattutto l’ingresso di sua sorella in studio. “Ragazzi nessuno lo sapeva, ne sappiamo quanto voi” ammette Elga, che poi lancia un appello ai fan. “Vi chiedo di votare affinché mia sorella incontri Pago. È davvero importantissimo che loro due abbiamo modo di avere questo confronto”, dichiara ancora su Instagram. Così invita tutti a recarsi sui canali adatti affinché Serena possa fare venerdì ilo suo ingresso nella Casa.

Elga Enardu supporta la sorella Serena: sul web tanti sospetti!

Elga Enardu dunque sostiene in tutto e per tutto sua sorella Serena nella decisione di accettare l’invito di Alfonso Signorini ed avere la possibilità di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per una settimana intera. Tempo che le servirà per avere un confronto con il suo ex Pago visto che, come lei stessa ha dichiarato in studio, non c’è ancora stato modo di chiarire le tante cose rimaste in sospeso dopo Temptation Island Vip. E mentre Elga sposa e “sponsorizza” la sua causa, sul web i sospetti aumentano. C’era davvero la necessità di chiarire di fronte alle telecamere del Grande Fratello? Perché, se così importante, non c’è stato questo chiarimento qualche tempo fa? Questi i grandi dubbi che aleggiano sui social.

