Elga Enardu, “Serena Enardu ha paura”/ La gemella: “Teme l’orgoglio di Pago”

Nuova puntata della saga a tinte rosa Serena-Enardu-Pago che sta animando decisamente le indiscrezioni del gossip attorno a questa nuova edizione del Grande Fratello VIP partita da poco e che già annovera diversi colpi di scena. A parlare stavolta però è a sorpresa Elga, la sorella gemella dell’ex Tronista di “Uomini e Donne” che in una lunga e interessante intervista concessa proprio al magazine legato al format di Maria De Filippi non solo ha preso le difese della 43enne originaria di Quartu Sant’Elena ma ha detto la sua pure sul cantautore sardo che è stato legato sentimentalmente alla sorella. Infatti Elga Enardu prova a tracciare un ritratto inedito di Serena chiarendo innanzitutto la sua posizione sul chiacchierato ingresso della gemella nella Casa di Cinecittà: “Non doveva entrare” ha tagliato corto, forse memore delle tante critiche rivolte a Serena e aggiungendo che “in questo momento lei ha paura, dal momento che Pago è in una condizione di malessere e per questo teme che lui –che pure è un uomo intelligentissimo- faccia prevalere non tanto la testa ma il suo orgoglio” ha raccontato Elga e “Uomini e Donne Magazine” pur senza attaccare il cantante ma anzi comprendo proprio quel suo malessere e invitandolo a gestirlo e “a metabolizzarlo”.

ELGA ENARDU DIFENDE LA SORELLA SERENA. E SU PAGO…

Elga Enardu insomma ha ribadito che è stato un bene che la permanenza della sorella negli studi dove viene girato il reality show sia durata poco e non certo per colpa del suo ex compagno con cui aveva partecipato in coppia a “Temptation Island VIP” che aveva messo in crisi il loro rapporto. “Serena è una donna molto intraprendente e libera, e come me si è sempre data da fare, non è mai stata di quelle che puntano a sistemarsi: e soprattutto per lei l’amore è amore, una situazione che esula da qualsiasi ragione” ha raccontato al magazine per confutare le critiche secondo cui l’ex Tronista sarebbe una traditrice. “Anzi è una persona onestissima e non ha mai tradito il suo compagno, né i vari ex né tantomeno Pago” ha voluto mettere in chiaro la 43enne. “Le parole di Miriana Trevisan? Le ho molto apprezzato che credo che Pago seguirà comunque il suo cuore a prescindere da questo consiglio anche se è chiaro che le parole di una persona cara (la Trevisan è la sua ex compagna, NdR) avvaloreranno questa sua decisione” ha aggiunto la gemella. “Chi attacca Serena, se la conoscesse si ricrederebbe: e secondo me quello della Casa non era il contesto adatto per il riavvicinamento di una coppia come la loro” ha aggiunto Elga tornando sull’argomento clou portando come esempio quello della sua temporanea rottura col marito Diego, un momento di crisi di tre mesi che però è servito loro per ritrovarsi e anzi chiudendo con una nota scherzosa quando ammette che lui e il compagno, se non fossero sposati, parteciperebbero pure loro senza problemi a “Temptation Island”…

© RIPRODUZIONE RISERVATA