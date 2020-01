Pago/ Dopo Miriana Trevisan pronto ad amare Serena Enardu? (Grande Fratello Vip)

Pago è uno dei protagonisti indiscussi del GF VIP 4, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Durante la quarta puntata il cantante ha ricevuto una bellissima sorpresa: nella casa, infatti, è entrata la ex moglie Miriana Trevisan con cui ha condiviso un pezzo importante della sua vita. La conduttrice ha abbracciato l’ex marito nella casa condividendo con il pubblico un momento molto difficile e riservato della loro vita: “Non conoscete Pacifico fino in fondo. Si porta una tale sofferenza dentro, chiusa nei suoi silenzi. Io lo so perché c’ero”. Con queste parole l’ex valletta di “Non è la Rai” ha parlato al pubblico del “suo” Pago sottolineando: “Pacifico ha tutto un mondo dentro, si porta una voragine, quando ci siamo conosciuti aveva il padre in ospedale, un giorno mi chiama, dobbiamo correre in ospedale, vado in questo corridoio buio e verso di me vengono due donne, la mamma e la sorella che corrono ad abbracciarmi. Pacifico mi chiese di portare la sorella via perché doveva riposare e io così feci”.

Miriana Trevisan: “Pago se ami Serena torna da lei”

Miriana Trevisan entrata nella casa del Grande Fratello Vip 4 ha rincontrato l’ex marito Pago. I due sono stati sposati per dieci anni e insieme hanno avuto un bellissimo figlio di nome Nicola. La conduttrice all’interno della casa ha raccontato un momento difficile dell’ex marito che riguarda la morte del padre: “lo so che tu sei dovuto crescere più di tutti gli altri, questo dolore è il momento di raccontarlo, è un’esperienza che puoi donare, può servire da esempio a tantissime persone. Io sono sicura che quel momento ti ha chiuso…”. Non solo, la Trevisan ha affrontato anche l’argomento “amore” parlando di Serena Enardu consigliando all’ex marito: “per quanto riguarda l’amore fai come ti pare, non ascoltare gli altri. La ami? torna da lei”.

Serena Enardu e Pago: il commento sui social

L’entrata nella casa di Miriana Trevisan che ha riabbracciato Pago ha spinto Serena Enardu a commentare sui social quanto è successo durante la quarta puntata del GF VIP 4. “Non mi interessa – ha detto Serena nelle Stories -. Ho un brutto vizio. Molti di voi lo hanno capito, altri no perché continuano ad arrivarmi a raffiche delle domande legate ad altre persone. Io ho il brutto vizio di non parlare degli altri se non in loro presenza”. La ex tronista ha proseguito dicendo: “posso parlare di me, della mia vita, di quello che ho deciso di rendere pubblico. Posso parlare di Pago, perché comunque abbiamo deciso insieme di rendere pubblica la nostra relazione. Poi di tutto ciò che orbita… Sinceramente non mi interessa parlare, non mi piace. Non mi faccio neanche un’idea”.



