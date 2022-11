Eliana Michelazzo: “Caso Caltagirone? Non è ancora finita”/ “Amore tra Pamela Prati e Bellavia? Tutto troppo”

Eliana Michelazzo commenta il percorso di Pamela Prati al GF Vip e la sua storia con Marco Bellavia

Eliana Michelazzo torna a parlare di Pamela Prati e del caso Caltagirone, Lo fa in un’intervista rilasciata a Casa Pipol dove in primis commenta quello che è stato il percorso della showgirl nella Casa del Grande Fratello Vip. “È stata molto zen, devo dire che non me l’aspettavo perché lei ha un bel carattere. Lei comunque aveva il suo periodo e ci è riuscita.” ha esordito la sua ex manager, sbilanciandosi poi anche sul sentimento che starebbe nascendo tra Pamela e Marco Bellavia.

“Lei e Bellavia? Posso credere a questa storia fino a un certo punto, forse è tutto troppo.” ha ammesso Eliana Michelazzo, argomentando poi la sua affermazione “Le storie puoi costruirle fino a un certo punto… Se si piacciono e stanno bene io sono contenta, però ho un dubbio sì, anche perché sembra scoppiato tutto insieme questo amore…”

Eliana Michelazzo: “Caso Caltagirone? Non credo sia terminato”

In merito al loro mancato incontro-confronto tanto atteso nella Casa del Grande Fratello Vip, Eliana ha spiegato: “Io ho saputo che lei ha fatto tutti questi patti affinché io non andassi ecc… Se tu sei pulita ti confronti con una persona e ci ragioni.” Così ha tuonato: “Lei ha paura di confrontarsi con me, questa è la realtà! Alla tua età ti confronti con una persona. Io le ho scritto prima del GF su Instagram, chiedendole di parlarci. Io non le ho fatto niente, è tutto partito da una persona sola. E lo dirò anche in tribunale.”

C’è oggi la possibilità che tornino amiche? “Io sono per la pace non per la guerra. – ha spiegato la Michelazzo – Con lei volevo confrontare anche i nostri dolori ma lei non mi ha accolto, non mi ha aperto alcuna porta. Io però ci voglio parlare perché deve capirmi!” Si conclude col caso Caltagirone: si tratta di una vicenda conclusa? “Non credo che sia terminato. – ha ammesso l’ex agente, concludendo – Quando arriverò davanti al giudice finalmente ci saranno dei testimoni, con prove, che concretizzano qualcosa di brutto che si è fatto negli anni.”











