Pamela Prati non smette mai di stupirci. Dopo essere tornata protagonista dello show biz per via della storia con Mark Caltagirone, oggi svela dettagli totalmente inaspettati su Valeria Marini e su presunti baci con due grandissimi attori: Robert De Niro e Richard Gere. Iniziamo a scorprire cos’ha detto su Valeria nazionale e perchè ha fatto tanto scalpore. Di recente, Pamela Prati è stata ospite del noto programma Storie di donne al bivio weekend, e si è lasciata andare a tante confessioni. Tra queste l’aiuto a Valeria Marini, la quale – secondo lei – non sarebbe stata nessuno senza il suo aiuto.

Come ha raccontato Pamela Prati, prima che il volto di Valeria Marini diventasse noto alla televisione, c’è stato un vero e proprio assist da parte sua con Ninni Pingitore, al quale avrebbe messo una buona parola sulla biondissima showgirl: “La verità è che dobbiamo ringraziare tutti Ninni“, dice: “perchè è stato un maestro per tutte noi”. Dunque, il successo di Valeria Marini sarebbe dovuto ad una “spintarella” di Pamela Prati, un vero e proprio aiuto che le ha permesso di diventare una delle star italiane più iconiche. Ma non finisce qui! Pamela Prati ha rivelato qualcosa di piccante su due attori famosissimi. Scopriamo cos’ha detto.

Ripercorrendo la storia della sua lunghissima carriera, Pamela Prati ha ricordato il bacio con Richard Gere e Robert De Niro, interpreti di fama internazionale. Con Gere sembra esserci stato qualcosa di più secondo la showgirl, un flirt durato addirittura tre mesi dopo che si sono incontrati per la prima volta nel 1985. Pamela Prati racconta che si sono piaciuti immediatamente, ma la frequentazione è finita presto per via del fatto che Richard è dovuto rientrare in America per lavoro.

Insomma, la vita di Pamela Prati è sempre costellata di sorprese e rivelazioni inaspettate, e spesso è difficile definire quale sia la verità o meno, soprattutto dopo il caso nazionale su Mark Caltagirone, sul quale ci sono ancora tantissime ombre. In quel periodo ha ammesso di aver avuto pensieri suicidi, specialmente per la freddezza e mancanza di solidarietà ricevuta dalle donne nonostante secondo lei fosse stata una vittima di un inganno gigantesco. Quale sarà la verità? Di certo per Pamela Prati non è stato facile, tanto che aveva anche pensato di tornare al suo vero nome: Paola Pireddu.