Eliana Michelazzo/ Confronto in diretta con Donna Pamela Perricciolo?

Eliana Michelazzo, nuovo scontro con Pamela Perricciolo?

Eliana Michelazzo non smette mai di stupire e non solo per il suo coinvolgimento nel Prati Gate, che la vede ancora avvolta dal dubbio riguardo alla verità su quanto accaduto fra lei, l’ex socia e la showgirl. A mezzo social come sempre, l’ex manager rivela di aver fatto un nuovo tatuaggio. Questa volta si tratta di una geisha sulla schiena, che ricopre la metà destra. “Una storia come la mia non andrebbe raccontata“, scrive citando un estratto del libro Memorie di una Geisha di Arthur Golden. Clicca qui per guardare la foto di Eliana Michelazzo. L’ultimo post tra l’altro della Michelazzo, che potrebbe essere fra gli ospiti di Live – Non è la d’Urso di oggi, mercoledì 19 giugno 2019. Un dubbio ancora attivo, visto che secondo i rumors circolati in rete in questi giorni, sembra proprio che la padrona di casa avesse intenzione di sottoporre Eliana ad un confronto all’americana con Pamela Perricciolo. Di sicuro ci sono ancora fin troppi punti oscuri da chiarire, anche a causa delle differenti dichiarazioni e rivelazioni di entrambe. Un tempo amiche del cuore e sorelle, Eliana e Pamela hanno interrotto in apparenza i loro rapporti dal malore accusato dalla Perricciolo alcune settimane fa. Nelle ultime ore la Michelazzo ha puntato di nuovo il dito contro l’ex socia in una Storia di Instagram. “Questo è il posto che ti meriti no la tv“, scrive piena di rabbia indicando la foto di una cella angusta. “Criminale! Hai fatto solo il gioco sporco da più di 20 anni“, aggiunge inoltre riservando altre offese a Donna Pamela: “E poi ti sei presa gioco di un minore schifosa“, ha chiosato.

Eliana Michelazzo rassicura la mamma

Eliana Michelazzo sta pensando di metter su famiglia? Sembra proprio che la scoperta, ancora dubbia, dell’inesistenza del fidanzato Simone Coppi non abbia spento i suoi sogni di diventare un giorno moglie e mamma. Lo rivela tramite Instagram in una delle recenti Stories, riservando un pensiero speciale alla madre. “Lo so che ora non sei serena per me“, scrive diretta alla genitrice per rassicurarla, confidando che presto ritornerà quella di sempre. “Magari ti farò felice con un nipotino in più“, aggiunge inoltre scusandosi per averle “fatto credere ad una storia che era solo nella mia testa e nel mio cuore“. Una versione che non coincide con la recente inchiesta svolta dal settimanale Spy, che con un lungo trattato ha ripercorso diversi eventi accaduti fin dal 2004, anno in cui Pamela Perricciolo ed un’altra socia aprono l’agenzia Aicos, che cinque anni più tardi accoglierà anche la Michelazzo. Secondo la ricostruzione del giornale, quest’ultima era già a conoscenza dell’inesistenza del fidanzato fin dal 2015. In quell’anno infatti entrambe le ex socie vengono indagate per truffa per via di un raggiro ad una parlamentare calabrese di cui non si conosce l’identità. La politica l’avrebbero convinta a pagare 4.500 euro dopo aver fatto entrare in scena Denny Coppi, che secondo la genealogia della fantomatica famiglia sarebbe stato il nipote dell’avvocato Coppi nonché importante imprenditore. A seguito della denuncia e una perquisizione, le autorità appureranno l’inesistenza di Denny Coppi, rinvenendo nell’appartamento di Eliana anche un documento falso riguardo al matrimonio fra Eliana e il fidanzato/marito.

